Residência privada de Netanyahu alvo de ataque de drone

A residência privada do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na cidade de Cesareia, foi alvo de ataque com drones, de acordo com o gabinete do líder do Governo, que afirma que tanto Netanyahu como a sua mulher não estavam em casa no momento e que não houve quaisquer vítimas.

A notícia tinha sido avançada pelo meio de comunicação israelita Al-Hadath, que afirmou que a residência privada do primeiro-ministro era o alvo de um dos drones vindos do Líbano, segundo o Times of Israel.

Segundo a Reuters, dois outros drones que entraram em território israelita foram interceptados.