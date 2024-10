Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro registou 338 incidentes entre Julho e Setembro deste ano. Prefeito de Taboão da Serra atacado a tiro na sexta-feira.

A campanha eleitoral para as municipais de 2024 registou um número recorde de casos de violência política no Brasil: foram ao menos 338 entre Julho e Setembro deste ano, segundo levantamento do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Giel/Unirio).