Mondlane desafiador depois do assassinato de dois membros da sua campanha

Elvino Dias, advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do partido Podemos, foram mortos a tiro numa operação com dedo dos esquadrões da morte.

Venâncio Mondlane ajoelhou-se, este sábado, com a mulher e muitos partidários para rezar pela alma do seu advogado Elvino Dias e do mandatário do partido Podemos nas eleições de 9 de Outubro, Paulo Guambe, no local onde estes foram assassinados a tiro numa emboscada no centro de Maputo na sexta-feira à noite.