O confronto Ursula vs. Orbán, o Bella Ciao parlamentar e a posição da UE no conflito Israelo-Árabe

Neste episódio do Eurotopia discutimos o confronto entre Ursula Von der Leyen e Viktor Orbán no Parlamento Europeu, que terminou num Bella Ciao dos eurodeputados ao primeiro-ministro húngaro, o pedido de alguns Estados-membros para apertar a política de deportação de migrantes e a posição da União Europeia no conflito Israelo-Árabe.

Com comentário de Joana Gama Gomes, Beatriz Capão e Ricardo Borges de Castro.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.