Prédio da quase centenária Cafezeira está à venda e a mercearia poderá ficar sem casa

Proprietária da mercearia classificada pela Câmara do Porto diz estar fora de questão fechar, mas não consegue encontrar um espaço com renda compatível. Dono do prédio diz que imóvel será vendido.

De um lado, está uma loja histórica a funcionar desde 1929 que quer continuar aberta. Do outro, está um senhorio, dono do prédio que está na família há quatro gerações, que quer desocupar o imóvel para o vender com maior facilidade. E no centro do problema, está um mercado que nos últimos anos inflacionou o preço das rendas e da compra e venda de imóveis. Mais uma vez, os danos colaterais deste cenário poderão reflectir-se em mais um pequeno negócio tradicional com quase um século a ficar no limbo, sem que os seus responsáveis saibam o que fazer para garantirem a sua sobrevivência.