Ironman condiciona trânsito na Marginal. Saiba por onde não pode circular

Os primeiros condicionamentos de trânsito começaram na partir de quinta-feira, mas as limitações vão manter-se até domingo em algumas zonas do município de Cascais e também no de Oeiras. As provas de triatlo Ironman 2024 são a razão para o corte do tráfego. Confirme aqui as zonas interditas:

Baía de Cascais e Marina

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, estas zonas tiveram cortes de trânsito na quinta e sexta-feira, entre as 6h e as 24h, e terão também no sábado, das 9h às 20h. No domingo, o trânsito ainda estará cortado até às 17h na Baía de Cascais e Marina e no Passeio D. Luís I, na Avenida Dom Carlos I, na Alameda dos Combatentes da Grande Guerra e na Avenida Rei Humberto II de Itália (entre o Centro Cultural de Cascais e a Marina).

​ Avenida da República

A partir das 00h de sábado, a Avenida da República estará fechada entre o Hipódromo e o Centro Cultural de Cascais.

Avenida Marginal

No dia da prova, sábado, entre as 8h e as 19h, o trânsito estará cortado na Avenida Marginal, em ambos os sentidos, entre a Praia da Torre/Oeiras e Algés.

Estoril

No Estoril, das 8h às 17h30 de sábado, são afectadas a Avenida D. Nuno Álvares Pereira (entre a Rotunda Condes de Barcelona e Avenida De Portugal), a Avenida De Portugal e a Rua Biarritz.

Carcavelos

Das 8h às 18h, estarão cortadas a Nacional 6-7 (Avenida Marginal) e a Avenida Conde Riba d"Aves.

Estrada do Guincho (e mais)

Entre as 7h da manhã de sábado e as 2h da manhã de domingo, vão estar intransitáveis as avenidas Rei Humberto II de Itália e da República e a Estrada do Guincho até ao Cabo da Roca.

Avenida 25 de Abril (Cascais)

Trânsito condicionado no sábado das 9h às 20h.

Torre-Areia

Ainda no dia da prova, das 10h30 às 16h, haverá cortes na zona da Torre-Areia nas ruas da Torre, dos Vidoeiros, dos Pinheiros, das Faias, das Narcejas, das Codernizes, Ivone Silva e Areia.

A PSP aconselha que seja privilegiada a utilização de transportes públicos e que quem optar pelo carro verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária.

Em caso de necessidade, os cidadãos devem pedir a intervenção da polícia através do número 112 e/ou para o telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (217654242). com Lusa