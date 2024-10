IP quer encerrar linha do Alentejo para obras durante 21 meses

Entre Casa Branca e Beja são 64 quilómetros de uma via férrea em terreno plano, sem túneis, com pequenas pontes e com um traçado quase sempre em linha recta. O tráfego naquela linha é de apenas 12 comboios por dia (seis em cada sentido). No entanto, a IP pretende encerrá-la na totalidade durante 21 meses para proceder a obras de modernização.

