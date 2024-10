Incêndios: Água gasta no combate em Gondomar descontada na factura dos consumidores

O valor do consumo da água da rede pública de abastecimento utilizada pelos gondomarenses no combate aos incêndios em Setembro vai ser descontada na factura dos consumidores afectados, anunciou neste sábado em comunicado a Câmara Municipal.

A autarquia do distrito do Porto "acordou com a concessionária Águas de Gondomar a aplicação desta medida para atenuar o aumento dos encargos com a factura da água associados a esta emergência", refere a publicação no "site" do município.

"Este apoio, que será atribuído sem necessidade de requerimento formal pelos afectados, vai traduzir-se na aplicação de uma nota de crédito sobre os consumos de água anormais verificados no período de incêndios registado entre 16 e 19 de Setembro", detalha o comunicado.

Para esse efeito, "o município forneceu às Águas de Gondomar a delimitação geográfica das áreas afectadas, estando a concessionária a calcular os consumos de água no mês de Setembro dos clientes residentes nessas zonas, comparando os valores com os do mesmo período do ano anterior", continua a nota de imprensa.

Apurada a diferença de consumos, esta traduzir-se-á "num crédito a descontar na factura seguinte, sendo que esse desconto irá também abranger as demais componentes habitualmente associadas e indexadas à factura da água, nomeadamente as relativas ao saneamento e aos resíduos urbanos, da responsabilidade directa do município, e demais taxas", lê-se ainda.

O acordo entre a câmara e a concessionária contempla também os bombeiros, tendo as partes definido que "toda a água do sistema público de abastecimento usada pelos bombeiros no combate aos incêndios do concelho não será sujeita a qualquer pagamento".

Segundo a autarquia, no período de 16 a 19 de Setembro, foram utilizados mais de sete milhões de litros de água da rede pública, um custo que será inteiramente suportado pela Águas de Gondomar.

Na nota de imprensa, as duas entidades assinalam ainda "a boa articulação entre todas as entidades envolvidas e a resiliência demonstrada pelas infra-estruturas de abastecimento de água", revelando que "durante aquele período de calamidade, os colaboradores da concessionária permaneceram no terreno, em apoio operacional às corporações de bombeiros, ajudando a garantir que a água para combate aos incêndios estivesse sempre disponível na rede utilizada para abastecimento dos camiões-cisterna".

Os incêndios afectaram freguesias do alto concelho de Gondomar, como Jovim, Covelo, Medas e Melres.