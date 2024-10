No centro de Lisboa, um campo de jogos serviu de estaleiro. Agora precisa de obras para reabrir

Obras deram em obras: assim se resume a história do Campo do Passadiço. Pais de crianças que lá deixaram de poder jogar lançaram abaixo-assinado e realçam que há falta destes espaços na zona.

Quem passa na Calçada de Santo António, bem no centro de Lisboa, pode até nem se aperceber, mas o Polidesportivo do Passadiço está lá – basta entrar na porta número 3. Nos últimos anos, o destino não tem sido bem-afortunado para este campo de jogos. Pouco tempo depois da inauguração da sua requalificação, serviu de estaleiro para as obras da escola ao lado, ficou com partes danificadas e agora precisa de obras, que nunca mais avançam. Com tudo isto, as crianças de um grupo desportivo deixaram de poder treinar lá. Mas os pais não desistem de os ver jogar de novo no Passadiço e lançaram um abaixo-assinado. Junta de Freguesia de Santo António diz que as obras estão previstas para o início de 2025.