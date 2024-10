Ex-companheira de Liam Payne apela à contenção dos media em nome do filho de ambos

Cheryl Cole esteve numa relação com Payne entre 2016 e 2018. O casal tem um filho de 7 anos. Pai do cantor chegou a Buenos Aires para tratar do repatriamento do corpo do cantor.

A ex-companheira de Liam Payne, a cantora pop Cheryl Cole, 41 anos, juntou-se às manifestações de pesar pela morte do membro da banda One Direction, pedindo, nas redes sociais, na sexta-feira, contenção na cobertura dos meios de comunicação social, para proteger a sua família, nomeadamente o filho de ambos, Bear, de 7 anos, durante um "momento indescritivelmente doloroso".

Liam Payne morreu aos 31 anos, depois de cair da varanda de um quarto de hotel no terceiro andar em Buenos Aires na quarta-feira, levando a que, por todo o mundo, os fãs se juntassem em homenagens ao seu ídolo.

Cheryl Cole, mais conhecida apenas pelo seu primeiro nome, esteve numa relação com Payne entre 2016 e 2018 e usou a sua declaração para apelar aos meios de comunicação social para se lembrarem que tinham um filho, que podia ler o que é publicado. "Enquanto tento lidar com este acontecimento devastador e trabalhar a minha própria dor neste momento indescritivelmente doloroso, gostaria de lembrar a todos que perdemos um ser humano", escreveu na sua conta do Instagram.

"O que mais perturba o meu espírito é que, um dia, Bear terá acesso aos relatos abomináveis e à exploração mediática a que assistimos nos últimos dois dias. Parte-me ainda mais o coração saber que não o posso proteger disso no seu futuro." Não ficou claro a que reportagens se referia a artista britânica, que apelou às pessoas para "darem a Liam a pouca dignidade que lhe resta após a sua morte, para que descanse finalmente em paz".

Por sua vez, a actual namorada de Payne, Kate Cassidy, não fez qualquer publicação no Instagram, mas publicou apenas uma story, onde confessa ter ficado "completamente perdida" e que iria continuar a amá-lo para o resto da sua vida. Nas publicações mais recentes na conta da modelo norte-americana, alguns dos internautas criticam-na por não ter estado em Buenos Aires com o namorado. Cassidy regressara aos EUA uns dias antes.

Foto Comentário da modelo Kate Cassidy numa story no Instagram Instagram

Outras reacções

No Reino Unido, em Wolverhampton, a cidade natal de Payne, mais de cem pessoas prestaram-lhe homenagem, muitas cantando algumas das suas canções. Reuniões como esta estenderam-se um pouco por todo o mundo.

"Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos forem capazes, haverá mais a dizer. Mas, por agora, vamos tirar algum tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, que amávamos muito", disseram os antigos companheiros de banda de Payne — Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan —, numa declaração conjunta. Contudo, os músicos também se pronunciaram isoladamente, nas suas redes sociais.

O produtor de música Simon Cowell, responsável por ter juntado os cinco jovens e criado a boys band, publicou o seu tributo no Instagram na sexta-feira, dizendo que estava "verdadeiramente devastado" e "de coração partido". O empresário recordou alguns atributos do jovem e momentos que passaram juntos, refere que conheceu Bear e que este tem o mesmo brilho que Liam. "E quero que saibas o amor e o respeito que tenho por ti. Cada lágrima que derramei é uma recordação tua."

Sharon Osbourne, antiga jurada do programa de talentos X Factor, onde se formaram os One Direction, disse no Instagram que a indústria musical tinha desiludido Payne — onde é que estava, quando ele precisou dela, questiona —, descrevendo-o como "apenas um miúdo quando entrou numa das indústrias mais duras do mundo". O artista confessou em diversas entrevistas como andar em digressão e ficar fechado em hotéis o levou, ainda adolescente, ao consumo de álcool.

Em Buenos Aires, na quinta-feira, os promotores disseram que uma investigação inicial sugeriu que a queda de Payne da varanda do hotel ocorreu após o abuso de substâncias. Anteriormente, as autoridades divulgaram que tinham encontrado o quarto em "desordem total", com vários objectos destruídos e medicamentos espalhados.

Entretanto, o pai de Liam Payne, viajou até à Argentina, onde irá tratar do repatriamento do corpo do filho. O britânico esteve com as autoridades locais e visitou o hotel onde, no exterior, leu cartas e menagens deixadas pelos fãs, avança a BBC.

Geoff Payne parou junto às flores, fotografias e velas colocadas à volta de uma árvore perto do hotel. E agradeceu aos fãs as homenagens antes de abandonar o local. À sua chegada, os fãs criaram um muro com os seus corpos para impedir que os paparazzi se aproximassem demasiado. Segundo as autoridades, o processo de repatriamento pode demorar dez a 15 dias.