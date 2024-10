Espanhola Avatel disputa concurso das “áreas brancas” com Fastfiber e DSTelecom

A espanhola Avatel Telecom é uma das três empresas que entregaram propostas no concurso para levar fibra às zonas sem cobertura de Internet, as chamadas “áreas brancas”. A empresa que se identifica como “especialista em levar a conectividade de alta velocidade a zonas a que os outros não chegam” confirmou ao PÚBLICO que foi uma das empresas a participar no concurso lançado ainda pelo anterior Governo, em Dezembro. As outras duas são a Fastfiber e a DSTelecom, segundo informação recolhida pelo PÚBLICO.

