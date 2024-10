Portugueses caem nos “oitavos” dos Europeus de ténis de mesa

Portugal ficou neste sábado sem representantes nos Europeus de ténis de mesa, que decorrem na Áustria, na sequência das eliminações de Marcos Freitas, em singulares masculinos, Fu Yu e Jieni Shao, em femininos, todos nos oitavos-de-final e perante adversários alemães.

Na cidade de Linz, Marco Freitas, 14.º cabeça de série, não conseguiu contrariar o favoritismo de Dimitrij Ovtcharov, sexto pré-designado e que já conquistou 15 medalhas em Europeus (10 de ouro, três de prata e duas de bronze), além de seis olímpicas (duas de prata e quatro de bronze) e quatro de prata em Mundiais.

O atleta português até entrou melhor no encontro, impondo-se no set inicial, por 11-9, mas perdeu os três seguintes, por 8-11, 8-11 e 9-11, e, apesar de ter reduzido no parcial seguinte de forma categórica (11-5), foi batido pela mesma margem no seguinte por Ovtcharov, que fechou o encontro em 4-2.

No sector feminino, o duplo embate luso-germânico também foi desfavorável às jogadoras portuguesas: Jieni Shao (10.ª favorita) foi surpreendida por Yuan Wan (32.º), por 4-1, enquanto Fu Yu (14.ª) foi batida por Nina Mittelham (quarta da hierarquia e vice-campeã europeia em 2022), por 4-2.

Apesar de estar mais bem posicionada no ranking mundial, Shao foi incapaz de ultrapassar Wan, vice-campeã da Europa de equipas em 2022, perdendo com os parciais de 13-15, 13-11, 9-11, 7-11 e 9-11, enquanto Yu ofereceu mais resistência, mas também foi eliminada, por 11-9, 5-11, 9-11, 11-9, 8-11 e 6-11.