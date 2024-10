Paulo Fonseca “sentou” Rafael Leão no AC Milan

O jogador português não saiu do banco na vitória frente à Udinese, algo que o próprio treinador sugere, mesmo que não de forma clara, que terá que ver com falta de comprometimento colectivo.

Não é normal ver Rafael Leão num papel inútil no AC Milan. Menos normal é vê-lo fora do “onze” inicial. E mais bizarro ainda será vê-lo 90 minutos sentado no banco. Mas o treinador Paulo Fonseca fez questão de que assim fosse neste sábado.

O jogador português não saiu do banco na vitória (1-0) frente à Udinese, algo que a Gazetta dello Sport já tinha “apostado” que iria acontecer, apontando a decisão como um castigo de Paulo Fonseca perante a má atitude competitiva do extremo.

Será exactamente assim? É difícil saber, mas o técnico português, mesmo que sem ser claro, atestou essa tese após o jogo: “Pode parecer estranho não o ver em campo, mas isto tem de ser normal. O mais importante é a equipa. O AC Milan é mais importante do que qualquer jogador".

Parece evidente que Rafael Leão não é, por estes dias, dos preferidos de Paulo Fonseca, mas também é mais ou menos claro que o português, caso queira “sobreviver” no clube milanês, acabe por ceder aos encantos de Leão.

“Hoje, decidi fazer jogar Okafor e Chukwueze. Amanhã, talvez seja a vez de Leão. Não criemos um caso. Não seria estranho vê-lo a titular na terça-feira. Espero que continue a treinar bem, vamos precisar dele", acrescentou.

Brighton e Aston Villa

No restante futebol europeu destaque para duas equipas inglesas que continuam a não ser fenómenos do além. Brighton e Aston Villa não são “tubarões” ingleses – e muito menos europeus –, mas continuaram neste sábado o caminho no meio de quem tem esse estatuto.

O Aston Villa venceu o Fulham por 3-1, garantindo o quarto lugar – posição de Liga dos Campeões –, com os mesmos pontos do terceiro e do segundo. A equipa de Marco Silva ainda começou a ganhar – e falhou um penálti –, mas a expulsão de Andersen, com o resultado em 2-1 para o Aston Villa, impediu uma reacção final.

Também fora de casa, mas mais a Norte, o Brighton foi a Newcastle triunfar por 1-o, e subir ao quinto lugar – posição de Liga Europa, mas a apenas dois pontos da Champions.

O golo decisivo foi de Danny Welbeck, alguém de quem já ouvimos falar há mais de 15 anos, mas que ainda só tem 33.

De ex-promessa do Manchester United a goleador ocasional do Brighton, o avançado inglês está num momento de forma tremendo, com três golos nos últimos quatro jogos. Estamos a falar de alguém que só uma vez na carreira passou os dez golos numa temporada – e foi já em 2012.

Ainda nesta tarde de Liga inglesa houve triunfo (2-1) do Manchester United frente ao Brentford e derrota (2-0) do Arsenal em casa do Bournemouth, algo que pode permitir a Liverpool e Manchester City alargarem a vantagem neste domingo.