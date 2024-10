Fórmula 1: Max Verstappen vence corrida sprint nos EUA

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste sábado a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, 18.ª das 24 provas da temporada, e alargou a liderança no Mundial de pilotos.

Verstappen, que largou da "pole position", terminou as 19 voltas ao circuito de Austin, com o tempo de 31m06,146s, deixando na segunda posição o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), a 3,882 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 6,240s.

O neerlandês, que vinha perdendo pontos desde o GP da Bélgica, 14.ª ronda da temporada, fez um bom arranque e aguentou a liderança durante toda a corrida.

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Make that 4/4 Sprint wins for Verstappen this year ??



And a double points finish for Haas! ??#F1 #USGP pic.twitter.com/TzAeQ7X34E — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Max Verstappen, que até começou a época de forma dominadora, com sete vitórias nas 10 primeiras corridas, viu a Red Bull perder fulgor a partir do GP de Espanha.

"Pudemos concentrar-nos no nosso ritmo e voltar a olhar para a frente. Finalmente voltámos a correr. Normalmente tínhamos de olhar para trás, mas hoje não. Felizmente, nas últimas vezes em que tivemos corridas sprint, o carro estava bom", resumiu.

Já Lando Norris, segundo classificado no Mundial, que tinha recuperado 26 pontos desde essa prova, saiu do quarto lugar disparado para a segunda posição.

Contudo, o piloto britânico viu-se incapaz de resistir ao ataque de Carlos Sainz na entrada da última volta. O piloto espanhol aproveitou o efeito DRS para se aproximar do McLaren na recta da meta. Norris falhou a travagem e Sainz aproveitou para conquistar o segundo degrau do pódio.

"Houve muitas batalhas divertidas, com muita acção, sobretudo nas primeiras cinco voltas. Depois comecei a lutar com os pneus na parte final, mas vi que o Norris também", explicou Sainz, garantindo que não conseguiu gerir os pneus "porque houve sempre muitas lutas".

Max Verstappen tem, agora, 339 pontos no campeonato, contra os 285 do britânico. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quarto, está na terceira posição, com 250 pontos.