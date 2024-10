Dois adiamentos depois, a Liga portuguesa de basquetebol vai começar

À terceira tentativa, será de vez. Depois de dois adiamentos, a Liga portuguesa de basquetebol 2024-25 arranca neste sábado, com cinco dos seis jogos previstos para a jornada inaugural, que no fundo será a terceira da competição.

Recapitulemos: o campeonato deveria ter começado há duas semanas, mas as dificuldades burocráticas sentidas por vários clubes na inscrição de atletas estrangeiros, nomeadamente oriundos dos EUA, levaram a uma paralisação, por se entender que não estavam reunidas as condições para uma competição em igualdade de circunstâncias.

O impasse perdurou 15 dias, pelo que a 3.ª ronda do calendário será a primeira a ser disputada, conforme confirmou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) há dias. “Apesar de a nova lei de estrangeiros, com impacto no desporto e, em particular, no basquetebol, continuar a ser uma fonte de preocupação, as partes envolvidas consideram que não é benéfico prolongar a suspensão da competição”, pode ler-se num comunicado, assinado pelos 12 clubes que participam no campeonato.

Assim, a prova terá já esta manhã o FC Porto-Vitória SC (11h30), prosseguindo com Galomar-Oliveirense (15h), Ovarense-Galitos (16h), Imortal-Benfica (18h), Queluz-CD Póvoa (20h30). O embate entre Esgueira e Sporting decorrerá amanhã, enquanto a 1.ª e a 2.ª jornadas se disputarão a 26 de Outubro e 30 de Novembro, respectivamente.