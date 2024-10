Luca Guadagnino deverá realizar nova adaptação para cinema de American Psycho

Escreve a imprensa norte-americana que o italiano estará a atar as pontas soltas das negociações com o estúdio Lionsgate.

Segundo o site especializado Deadline, Luca Guadagnino estará a terminar as negociações com os estúdios Lionsgate para realizar uma nova adaptação do romance American Psycho, de Bret Easton Ellis. A adaptação para o grande ecrã deverá ser assegurada por Scott Z. Burns, argumentista que já trabalhou em produções como Ultimato (2007), terceiro episódio da saga de filmes centrada na personagem Jason Bourne (interpretada por Matt Damon), antigo assassino da CIA que sofre de amnésia dissociativa.

Escreve a Deadline que este projecto deverá ter como produtor executivo Sam Pressman. É filho de Edward R. Pressman, que em 2000 produziu a primeira adaptação para cinema de American Psycho — romance de terror e comédia negra, publicado em 1991, cujo protagonista, Patrick Bateman, é um consultor financeiro abastado em Manhattan que é também um assassino em série. O filme da viragem do milénio foi realizado por Mary Harron e interpretado por Christian Bale.

O criativamente hiperactivo Guadagnino, autor de Chama-me Pelo Teu Nome (2017), tem tido um 2024 atarefado: estreou Challengers no primeiro quadrimestre do ano e Queer pouco tempo depois. Challengers é uma história de ténis e relações amorosas cruzadas que tem Zendaya como a actriz de um triângulo amoroso que é completado por Josh O’Connor e Mike Faist; já Queer é uma adaptação da novela homónima de William S. Burroughs, com Daniel Craig no papel principal.