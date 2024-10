Festival de Cinema de Londres cancela exibição de documentário sobre extrema-direita

Filme da britânica Havana Marking contou com a colaboração da organização anti-racismo Hope Not Hate. Organização do festival justificou a decisão por recear pela segurança dos funcionários.

A exibição de um documentário dedicado ao movimento de extrema-direita no Reino Unido e na Europa foi cancelada este fim-de-semana no Festival de Cinema de Londres, devido a receios com a "segurança" do pessoal do evento.

O documentário Undercover: Exposing The Far Right, o último projecto da britânica Havana Marking e que contou com a colaboração da organização anti-racismo Hope Not Hate, investigou os métodos e o financiamento de vários movimentos e personalidades de extrema-direita na Europa. "Depois de explorar todas as opções possíveis para exibir este filme num festival público, tomamos a dolorosa decisão de não o apresentar", disse a directora do festival, Kristy Matheson, em comunicado.

Apesar de reconhecer a qualidade "excepcional" do filme", Matheson considerou que "os funcionários do festival têm o direito de se sentirem seguros e de terem a sua saúde mental e bem-estar respeitadas no seu local de trabalho", acrescentando que este terá sido "um dos melhores documentários que vi este ano".

A realizadora disse estar "furiosa" com a desprogramação do documentário, ainda que possa "compreender" a vontade do festival de "cuidar dos seus funcionários", numa reacção ao diário britânico The Guardian.

Havana Marking acredita que os motins anti-imigração de extrema-direita que eclodiram neste Verão no Reino Unido "assustaram as pessoas", salientando que "é cada vez mais difícil fazer documentários com conteúdo político, e se não lhes garantirmos uma exibição isso realmente não ajuda".

O Festival de Cinema de Londres teve início no passado dia 9 com nomes portugueses no programa, entre os quais os filmes On Falling, de Laura Carreira (premiado no Festival de San Sebastián com prémio de melhor realização) e Hanami, de Denise Fernandes (estreado no Festival de Locarno), seleccionados para a competição de estreias na realização de longas-metragens.

Do programa da 68.ª edição do Festival de Cinema de Londres também constam Grand Tour, de Miguel Gomes, Fogo do Vento, a primeira longa-metragem de Marta Mateus a seguir à curta Farpões Baldios (2017).

A estes juntam-se ainda As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, do realizador moçambicano Inadelso Cossa, que se estreou no Festival de Berlim em Fevereiro e integra a programação do Doclisboa, que se encontra a decorrer até 27 de Outubro, reflecte sobre a memória da guerra civil no país, e a curta-metragem Nossa Senhora Que Queima, da artista visual e cineasta Alice dos Reis, filmado na Serra da Gardunha, na Beira Baixa.