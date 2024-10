Festival celebra o órgão e a música sacra com solistas de renome e o Requiem de Verdi

Quarta edição do Festival Internacional de Órgão e Música Sacra decorre deste sábado a 1 de Dezembro com 38 concertos em 11 municípios do Grande Porto e concelhos limítrofes.

Abre este sábado com a estreia no Porto do neerlandês Leo van Doeselaar (Sé, 21h30) e encerra na mesma cidade com outro solista de renome mundial, o norte-americano Cameron Carpenter (Igreja da Lapa, 9 de Novembro, 21h30); pelo meio, apresenta o monumental Requiem de Verdi (também na Igreja da Lapa, 3 de Novembro, 16h), e prolonga-se depois, Novembro adiante, por dez outros municípios da área metropolitana e da diocese portuense.