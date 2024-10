Mulher tenta fugir para o Canadá de caiaque com um saco de tartarugas protegidas

Em Junho, uma mulher declarou-se culpada pela tentativa de contrabando de 29 tartarugas no valor estimado de 37 mil euros desde os Estados Unidos da América até ao Canadá num caiaque insuflável. Quando Wan Yee Ng foi parada pelo Controlo Fronteiriço de Vermont, no noroeste dos Estados Unidos, ela estava pronta para atravessar o Lago Wallace - que tem portos nos dois lados das fronteiras - com um saco de viagem.

No Canadá, um homem, que as autoridades norte-americanas acreditavam ser o marido de Wan Yee Ng, remava em sentido contrário. Quando os agentes inspeccionaram a mala, encontraram meias que se estavam a mexer. Foi então que encontraram 29 tartarugas de caixa oriental (Terrapene carolina carolina), uma espécie protegida de tartarugas encontradas no leste dos EUA e consideradas vulneráveis devido ao comércio ilegal e outras ameaças, segundo a organização sem fins lucrativos Turtle Survival Alliance.

Foto A tartaruga Terrapene carolina carolina McDonald Wildlife Photography Inc./GettyImages

Nos EUA, a legislação sobre animais de estimação difere consoante os estados, mas é ilegal transportar animais sem as devidas autorizações. Wan Yee Ng declarou-se culpada por tentativa de contrabando no Tribunal Federal de Vermont e será julgada em Dezembro. De acordo com as autoridades, Wan é uma cidadã chinesa que vivia no Canadá e que tinha entrado nos EUA com um visto de turista.

Um agente do controlo fronteiriço revelou que Wan Yee Ng chamou à atenção das autoridades por arrendar diversas vezes o mesmo Airbnb perto do Lago Wallace numa área conhecida pelo contrabando durante a época baixa do turismo. A investigação concluiu que o marido dela também tinha feito a mesma actividade do outro lado da fronteira.

No telemóvel de Wan foram encontrados dados do GPS de um carro alugado que sugeriam que as tartarugas foram obtidas no estado de Nova Jersey. A cidadã concordou em pagar cerca de 3200 euros para cobrir os custos de transporte das tartarugas apreendidas.

Comércio Ilegal de Tartarugas nos EUA

O objectivo era vender as tartarugas em Hong Kong, onde Wan Yee NG nasceu. As tartarugas com marcas coloridas são mais valiosas nos mercados nacionais e internacionais, especialmente na China e em Hong Kong. Jennifer Sevin, directora do departamento de biologia da Universidade de Richmond, nos EUA, explica num estudo para a revista The Conversation que o país é um dos principais pontos de comércio ilegal de tartarugas.

Entre 1998 e 2021, foram interceptadas pelas autoridades norte-americanas cerca de 24 mil espécies de tartarugas de água doce provenientes do comércio ilegal, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Michigan em 2023.

De acordo com um relatório do Departamento do Interior dos Estados Unidos de 2022, as tartarugas confiscadas pelas autoridades norte-americanas são normalmente enviadas para zoos ou oceanários. Os autores referiram que as agências têm uma capacidade limitada para "acolher, fazer os rastreios de doenças, determinar a sua origem e devolvê-las ao seu habitat".