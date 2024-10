Trabalhador do ICNF morre após picada de vespa asiática em Mondim de Basto

Um trabalhador do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) morreu esta sexta-feira, 18 de Outubro, em Mondim de Basto, após ter sido picado por uma vespa asiática, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.

Segundo a fonte, o homem, de 66 anos, estava, juntamente com colegas de trabalho, a limpar um terreno florestal na freguesia de Atei, em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, quando terá sido picado pela vespa e entrado em paragem cardiorrespiratória.

O alerta para a ocorrência foi dado às 9h20 e, apesar de ter sido accionada a Viatura Médica de Emergência de Reanimação (VMER) de Vila Real, o homem não resistiu e acabou por morrer, tendo o óbito sido declarado no local, acrescentou.