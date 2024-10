Fábio Loureiro desiste de se opor à extradição e quer vir para Portugal

Fábio Loureiro, um dos cinco reclusos que fugiram da prisão de Vale de Judeus e que foi capturado em Tânger, Marrocos, decidiu desistir de se opor à extradição para Portugal.

A decisão foi anunciada através do seu advogado Lopes Guerreiro, que enviou uma nota às redacções. “O Senhor Fábio Loureiro, depois de reunir, no dia de hoje, com a família e seus advogados em Marrocos e Portugal e de muito ponderar, na sua circunstância, acerca da pretensão de oposição à extradição do Reino de Marrocos para Portugal, decidiu, em consciência, desistir dessa demanda em terras de Marrocos e aceitar, de modo irrestrito, ser extraditado, o mais rápido que se mostrar viável, para Portugal, seu país natal”, lê-se.

Segundo o mesmo advogado, Fábio Loureiro já deu conhecimento dessa intenção, “pelos canais próprios, às autoridades judiciárias do Reino de Marrocos, bem como à embaixada de Portugal em Rabat, designadamente, na pessoa da encarregada da secção consular, no sentido de informar oficialmente o Ministério da Justiça português, para darem início ao processo”.

É intenção do detido cumprir em Portugal o remanescente das suas condenações e responder judicialmente pela evasão levada a cabo no dia 7 de Setembro de 2024, do Estabelecimento Prisional de Vale Judeus, sublinha a nota do advogado.

Fábio Loureiro foi capturado no dia 6 de Outubro à noite em Tânger. Foi a viagem a Marrocos da sua mulher que ditou o fim à fuga, uma vez que estava sob a vigilância apertada da Polícia Judiciária. A detenção foi feita pelas autoridades marroquinas, numa operação intitulada Retorno, que contou também com a colaboração da polícia espanhola, uma vez que Fábio Loureiro terá entrado neste país via Espanha, com a ajuda de contactos seus no mundo do tráfico de droga. Convencido de que nunca seria apanhado em Marrocos, o foragido circulava a pé numa rua de Tânger com um amigo, também de nacionalidade portuguesa, quando foi abordado pela polícia.

Embora os polícias também tivessem seguido outras pistas, a viagem da mulher até Marrocos despertou-lhes, naturalmente, a atenção. Falta, no entanto, apanhar ainda os outros quatro evadidos, todos eles de elevada perigosidade.

Nascido há 33 anos no Poço Partido, um bairro na freguesia de Lagoa e Carvoeiro, no Algarve, “Fábio Cigano”, como era conhecido, ficou na mira das autoridades quando, ainda menor de idade, ascendeu à liderança de um gangue juvenil. Conduzia carros de luxo e andava sempre armado com uma espingarda automática Kalashnikov. Chegou a disparar com uma metralhadora contra uma vivenda em Albufeira, onde estava um bebé de 6 meses, por causa de um ajuste de contas.



Cumpria 25 anos de prisão em Vale de Judeus por uma panóplia de crimes: rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão, por ter tentado escapar da prisão de alta segurança de Monsanto em 2018. Neste estabelecimento prisional, continuou, de resto, a cometer crimes, traficando droga e agredindo guardas. Depois de ter conseguido ser transferido para Vale de Judeus, foi punido por mais delitos: posse de droga, ouro e anabolizantes, bem como de um telemóvel.



Segundo Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, à pena de 25 anos aplicada aos delitos cometidos fora de muros juntam-se mais 19 anos de penas pelos crimes perpetrados dentro dos estabelecimentos prisionais por onde passou. O sindicalista espera agora que Fábio Loureiro seja colocado em Monsanto. “É a única cadeia de alta segurança em Portugal capaz de garantir que não terá possibilidade de voltar a fugir”, afirmou.



A fuga dos cinco reclusos de Vale de Judeus deu-se pelas 9h59 do dia 7 de Setembro. Demorou seis minutos e só foi detectada uma hora mais tarde, quando um guarda se apercebeu de uma escada encostada a um dos muros da prisão. Na sequência da evasão, soube-se que o sistema de sensores de movimento e alarmes de Vale de Judeus estava inactivo há anos; que uns painéis de infravermelhos que faziam parte do sistema de segurança nunca foram usados, porque, quando eram ligados, a cadeia ficava toda sem energia; e que o sistema de videovigilância, apesar de funcionar, não vigiava efectivamente — porque eram 200 câmaras a serem monitorizadas apenas por um funcionário, ao longo de dez horas.