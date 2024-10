Gutman, um brasileiro que entrou no mercado de fundos de investimento em Portugal

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Uma nova geração de gestores brasileiros está se destacando no mercado de fundos de investimento em Portugal. Luis Gutman é um deles, atuando como administrador do M4 Ventures, um grupo que administra fundos de capital de risco que já captou milhões de euros no mercado luso. Até agora, trabalha com dois fundos. O primeiro, já encerrada a fase de captação, representa um investimento de 3,5 milhões de euros (21 milhões de reais) em sete startups portuguesas, com a missão de globalizá-las, em especial levando-as para o mercado brasileiro. Agora, está estruturando um segundo, que planeja captar 20 milhões de euros (120 milhões de reais) para novos investimentos focados em sustentabilidade.

O fundo inicial, lançado há dois anos, seguiu uma estratégia clara: investir em novas empresas de tecnologia portuguesas, que sejam promissoras, e ajudá-las a ganhar o mundo. O fundo selecionou startups em setores variados, como beleza, saúde e tecnologia. Além de suporte financeiro, os gestores ofereceram algo ainda mais valioso: sua rede de contatos no Brasil, facilitando parcerias e novas oportunidades de negócios.

Gutman destaca que a experiência de sua equipe, formada por engenheiros e ex-empreendedores de sucesso no Brasil, foi fundamental para atrair essas startups. "Nossa expertise em tecnologia e nosso know-how no mercado brasileiro nos permitem ajudar essas empresas a crescerem de maneira robusta e escalável", explicou Gutman.

As sete startups selecionadas para serem apoiadas pelo primeiro fundo são a SheerMe, a Modatta, a MyCareForce, a Nutrium, a Visor.ai, a Paynest e a Brands & Ninjas. A primeira delas criou um marketplace de serviços de beleza e bem-estar, com uma plataforma que conecta consumidores a serviços como salões de beleza e massagistas, permitindo que os clientes agendem e paguem online. A startup firmou uma parceria com a gigante de cosméticos L'Oréal para o mercado brasileiro, o que permitiu expandir seus serviços para muitos salões de beleza.

Voltada para o marketing digital, a Modatta permite que usuários cadastrem seus dados e hábitos de consumo, para que as marcas possam oferecer promoções diretamente a eles, pagando por essa interação. A empresa já está em operação no Brasil, com clientes como Amazon, Netshoes e iFood, e já conta com mais de dez mil usuários na plataforma.

A MyCareForce oferece um aplicativo que auxilia hospitais a contratar enfermeiros de forma rápida, quando há faltas ou urgências. A plataforma, que começou em Portugal, já está presente no mercado brasileiro, com o objetivo de resolver um problema comum, que é a ausência de profissionais na área da saúde. Por exemplo, um enfermeiro ou um técnico hospitalar que falta no dia do seu plantão, o que é fundamental para manter em funcionamento serviços vitais para os pacientes.

Facilitar a interação entre nutricionistas e pacientes é o objetivo da Nutrium, que tem um produto que organiza consultas online e acompanhamento alimentar. No Brasil, a Núcleo é parceira da Gympass, e o próximo passo será a expansão dos serviços para grandes empresas, de forma a melhorar a saúde e a produtividade dos trabalhadores.

O atendimento automático aos clientes de empresas de grande porte através de uma solução de chatbot é a solução apresentada pela VisorAI. Seus produtos já estão presentes em instituições financeiras de Portugal e encontra-se em fase de testes por parte de várias empresas no Brasil.

A educação financeira é o foco da Paynest, que desenvolve serviços como a organização de despesas, a antecipação de salários e bônus, o planejamento dos investimentos e programas de benefícios empresariais. Assim, os colaboradores poderão prevenir o endividamento excessivo e melhorar sua sua saúde financeira.

Usar a lógica do croudsourcing para fazer auditoria de varejo é o modelo de negócio da Brands & Ninjas. A empresa tenta engajar consumidores comuns numa dinâmica como se fosse um jogo, em que devem cumprir tarefas verificando disposição de produtos e marcas em supermercados, postos de gasolina e farmácias. Assim, torna-se possível ter acesso a dados rápidos e precisos que vão ajudar na gestão de estoques e nas vendas.

Sustentabilidade e inovação tecnológica

Enquanto o primeiro fundo está focado na inovação e em tecnologia para a área de serviços para empresas, o trio de gestores brasileiros agora se volta para a estruturação de um segundo fundo. Com o objetivo de captar 20 milhões de euros, terá como foco investimentos em startups de tecnologia voltadas para a sustentabilidade. Luis Gutman explica que o fundo se concentrará em áreas como agrotech, energias renováveis e mobilidade urbana.

"O mercado brasileiro de agrotecnologia é um dos maiores do mundo, e queremos encontrar startups que possam contribuir com soluções inovadoras para desafios ambientais globais", diz Gutman.

O novo fundo, que está em fase de estruturação, deve estar totalmente operacional até o final deste ano, com metas claras de investimentos que envolvam tanto empresas em Portugal quanto aquelas que queiram se expandir para o Brasil.

Para Gutman, a função do investidor não é apenas aportar capitais e receber os lucros. "Estamos comprometidos em dar suporte estratégico para que essas startups atinjam novos patamares", conclui Gutman.