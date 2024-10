Depois das tréguas entre PS e PSD, venham as autárquicas

“Aquilo que posso dizer, do ponto de vista democrático, é saudar o sentido de responsabilidade e de prevalência do interesse nacional que o PS expressa”, disse Luís Montenegro.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, um dos primeiros a reagir ao anúncio de Pedro Nuno Santos, saudou “democraticamente” o anúncio de abstenção dos socialistas no Orçamento do Estado, destacando o “sentido de responsabilidade” do principal partido da oposição. “Aquilo que posso dizer, do ponto de vista democrático, é saudar o sentido de responsabilidade e de prevalência do interesse nacional que o PS expressa ao viabilizar este importante instrumento que pode contribuir para a execução do programa de Governo”, declarou Luís Montenegro.

