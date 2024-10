Orçamento: Pedro Nuno Santos dá luz verde ao orçamento, Montenegro saúda sentido de responsabilidade

Pedro Nuno Santos vai propor à Comissão Política Nacional do PS a viabilização do Orçamento 2025. O secretário-geral comunicou ontem a sua proposta de abstenção na votação do orçamento, cuja divulgação estava prevista para segunda-feira, dia da reunião da comissão política, que tem a palavra final sobre a matéria.

Nuno Santos antecipa-se ao congresso do PSD, que decorre amanhã e domingo, em Braga. Entretanto, Luís Montenegro saúda do sentido de responsabilidade do PS.

Que consequências pode ter esta proposta de sentido de voto na unidade socialista, sabendo-se que o tema divide o partido, e que o líder pediu que os dirigentes, com acesso ao comentário nos media, falassem a "uma só voz politicamente”?

Neste episódio, David Santiago, editor de Política do Público, analisa a decisão de Pedro Nuno Santos, os seus efeitos no interior do PS e antevê o que poderá ser a discussão do orçamento na especialidade.

