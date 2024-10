Com OE viabilizado, congresso do PSD vira-se para o próximo combate: as autárquicas

Pedro Nuno Santos anunciou que irá defender a viabilização do OE2025, o que obriga o PSD a reajustar o tom do fim-de-semana para não afugentar o PS. O novo foco passa a ser o próximo embate eleitoral.

A inesperada antecipação de Pedro Nuno Santos sobre a indicação de voto que dará à Comissão Política Nacional do PS, na próxima segunda-feira à noite, obrigará a um reajuste das mensagens que sairão do congresso do PSD que arranca este sábado, em Braga. Com a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) anunciada, Pedro Nuno Santos garante também a moderação das críticas que lhe serão dirigidas e o guião dos sociais-democratas passa agora a ser outro. O encontro que até agora estava traçado para pressionar o PS, passa a estar virado para o próximo embate eleitoral: as eleições autárquicas.