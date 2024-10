Albuquerque quer ajuda de Bolieiro para ameaçar aprovação do Orçamento

O presidente do Governo da Madeira vai falar com o homólogo açoriano no Congresso do PSD para, em nome da solidariedade insular, conseguirem ganhos de causa para os arquipélagos.

A provável abstenção do PS deverá garantir a aprovação, em votação final global, do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). Mas Miguel Albuquerque quer jogar com a cenarização que é possível fazer a partir da actual aritmética parlamentar para, em conjunto com José Manuel Bolieiro, conseguir ganhos de causa, seja na discussão orçamental na fase da especialidade, seja em paralelo a este processo, para a Madeira e os Açores, apurou o PÚBLICO junto de fontes do executivo madeirense.