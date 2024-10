Centrar-se no trabalho, um baluarte contra o ódio

Um estudo da Fundação Hans Bockler em dez países mostra, como muitos outros, que o voto na extrema-direita xenófoba e climato-cética provem maioritariamente da classe média-baixa, dos trabalhadores insatisfeitos e dos que temem os efeitos das transições digital e ecológica. No entanto, a questão do trabalho continua secundarizada e há quem comece a proclamar uma “sociedade pós-trabalho”. Importa denunciar esta nova moda.

Simone Weil, que sofreu a condição humana no corpo e na alma, enunciou uma verdade radical: “A morte e o trabalho são matéria de necessidade, não de escolha.” A verdade revelada por Hannah Arendt é outra: os humanos sempre se revoltaram contra a condição humana, o seu lado animal, contra as imposições do corpo. Para escapar ao fardo e ao tédio do trabalho, viraram-se para os céus, e “livrar-se do trabalho foi sempre só privilégio de alguns”.

Como os filósofos gregos, Arendt distingue o trabalho, que atende às necessidades do corpo, da obra, que fabrica um mundo de objetos, e da ação política, que governa o mundo comum. A estas atividades corresponde uma hierarquização de quem as desempenha, dos que servem o corpo (escravos, servos) às elites que nos governam. É isto que importa ver. Esta é a história do trabalho e é a história da humanidade: desprezo social para os que desempenham tarefas “subalternas” (sem as quais se morre, note-se) e prestígio social para os que se dedicam a funções “elevadas” (porque podem livrar-se do trabalho).

Essa polarização, a injustiça dessas desigualdades, económicas, sociais e culturais, tomam hoje, exacerbadas pela digitalização, proporções vertiginosas. Os trabalhadores da classe média-baixa sentem ingratidão, sentem-se medíocres. A sua impotência traduz-se em ressentimento, em ódio, contra os de cima, elites privilegiadas, e contra os de baixo, imigrantes que aceitam trabalhar por salários mais baixos ainda. É sempre um conforto ter quem desprezar.

Foi-se tão longe na subalternização dos trabalhadores que atendem às necessidades da vida – agricultura, cuidado de idosos, limpeza, construção – que são deixadas para os imigrantes. A Dinamarca decidiu passar a Imigração do Ministério da Administração Interna para o do Trabalho. Pretende assim deixar de associar imigrantes a problemas de insegurança e mostrar o quanto se depende deles. Mas isso não chega. Como nenhuma sociedade consegue integrar um número infinito de imigrantes, tem de se diminuir o número de empregos pouco qualificados. O que exige conter e repensar o turismo, restringir o trabalho mediado por plataformas (TVDE, estafetas), dignificar as atividades agro-florestais.

O ódio vira-se contra os imigrantes e não contra os patrões. Os quais, aliás, apoiam fortemente a imigração. Esquecendo que o trabalho, que ocupa um terço da vida, afeta profundamente o bem-estar físico e psicológico; esquecendo quão humilhante é ver o seu trabalho desdenhado; a esquerda tem-se dedicado mais às políticas sociais e societais, à vida além do trabalho, do que a melhorá-lo. Valorizar o trabalho exige pensar a empresa e a sua democratização, algo a que a esquerda se tem esquivado.

A estrutura de preços está a mudar precipitadamente em todo o mundo, com um forte aumento do preço relativo dos bens essenciais (alimentação, habitação, energia). A estrutura dos salários vai ter de mudar; é uma componente essencial da “transição justa”.

Os imaginários propalados pelas elites são todos formas de escapar à condição humana e à dependência da Terra. Os milionários fantasiam um “escapismo espacial”; desistindo da Terra por razões que bem conhecem, devaneiam com vida em Marte. Os tecnófilos, empresas e economistas, apregoam um “escapismo digital”, suposto providenciar soluções “imateriais” aos problemas económicos e ecológicos. Suspensão do corpo, sempre, fuga artificializada da nossa condição terrestre.

Só através da experiência de trabalharmos uns para os outros é que podemos compreender-nos como membros de uma comunidade, e construir solidariedade, escreveu Axel Honneth. A extrema-direita acita o ódio, que sabe estar à espreita, sem denunciar as suas raízes. A solução não reside certamente numa “sociedade pós-trabalho”, delírio de sociedade pós-esforço, pós-corpo. Reside, disse António Guterres, na “transformação das relações da humanidade com o mundo natural e uns com os outros. E fazê-lo juntos. Solidariedade é humanidade.” Solidariedade em vez de ódio. O pudor dos sentimentos não deve estar do lado errado.

