Acordo ortográfico

Para baralhar mais o infeliz acordo ortográfico (AO) aparecem agora, no PÚBLICO, dois especialistas a propor como designar o português. Fernando Venâncio sugere a substituição do “Português do Brasil” por “Brasileiro” e José Pinto Lima, a 15/10, propõe que, em vez de Português do Brasil se use “Português Brasileiro” e que o Português de Portugal passe a designar-se por “Português Europeu”. E, já agora, porque não “Português Angolano”, “Português Moçambicano” etc.?

Essa história do “Português do Brasil” acho que começou na ONU por exigência do Brasil e nós nada fizemos para defender que português é português em qualquer parte do mundo. A mesma subserviência esteve na adopção do famigerado AO, praticamente imposto pelo Houaiss, quando disse aos portugueses que seria assim mesmo. Os meus parabéns ao jornalista Nuno Pacheco pela defesa ferrenha do português, de que é exemplo, o magistral artigo de 3/10: “Se avaliassem o Acordo Ortográfico como fizeram com a Efacec…”, ver-se-ia a hecatombe sofrida pelo português, que, além de não conseguir nenhum dos objectivos previstos no AO, fez desaparecer centenas de palavras do léxico português, afastando-o, sem qualquer razão e proveito das diversas línguas latinas.

Eugénio Correia, Porto

A vacina dos anciãos

Tenho 85 anos e na passada terça-feira recebi uma mensagem do SNS para me apresentar ontem na minha USF, a fim de receber a vacina contra a covid-19 e a gripe. E anteontem à noite, às 22h17, nova mensagem: “Não se esqueça. Vacinação 17 de Out. às ... em...” Lá fui, disciplinadamente; mas, ao chegar, logo o amável funcionário que me atendeu me pediu desculpa: “Não temos vacinas covid, estão esgotadas nos centros de saúde.” Ou seja: não basta impedir os mais velhos de se vacinarem nas farmácias, como ainda por cima nos levam ao engano. Humor negro do melhor!

Jorge Santos, Lisboa

Julgamento do caso BES

Se me é permitida uma adenda à carta do leitor Albano M. Silva ontem publicada no PÚBLICO, acrescento que a indumentária com que Ricardo Salgado se apresentou na primeira sessão do seu julgamento não só “cheira a esturro”, como ele diz, como cheira a esturro todo o aparato mediático que durante meia hora encheu os telejornais. Não foi certamente por iniciativa de Ricardo Salgado que ele se apresentou assim vestido, como também não o terá sido toda a encenação daquela deprimente marcha pela mão da mulher e amparado pelo motorista. Alguém quis fazer do povo português uma cambada de néscios. Ricardo Salgado, culpado ou inocente, nunca se teria prestado, se o pudesse ter feito, àquele angustiante “passeio pelo parque” a que me custou a mim, que não o conheço, ter assistido.

Soubemos todos imediatamente de quem tinha sido a “realização e a produção”. Do casting também não nos foi difícil detectar a origem, mas alguns dos intérpretes principais deveriam, por respeito pela pessoa de Ricardo Salgado, culpado ou inocente, ter recusado a participação. Sempre esteve à disposição deles todos a entrada discreta pelo estacionamento subterrâneo.

Jorge Horta, Portela

Mentirosos

Quando eu era menino, várias vezes acontecia, a propósito disto e daquilo, nós chamarmos mentirosos uns aos outros. Tu és mentiroso, não, tu é que és. Hoje estamos a assistir à mesma cena não entre miúdos, mas entre um primeiro-ministro e um pretendente a sê-lo. Agora vamos ter a legião de Ventura e a legião de Montenegro a garantir que o outro é que mente. Na minha opinião, mesmo que desta vez André esteja a falar verdade, a gente lembra-se da história do Pedro e o lobo.

Quintino Silva, Paredes de Coura