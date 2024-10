EUA pressionam Israel para um cessar-fogo depois da morte de líder do Hamas

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris afirmaram que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, às mãos das forças israelitas em Gaza significa "o primeiro passo para um cessar-fogo" na guerra em Gaza, pressionando o Governo israelita a a obtê-lo apesar da promessa que Israel iria continuar a combater para recuperar os reféns feitos no ataque do dia 7 de Outubro de 2023.

Falando aos jornalistas depois de ter aterrado em Berlim, o Presidente norte-americano afirmou que disse numa conversa telefónica com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que os EUA estavam "satisfeitos com as suas acções" e que "além disso, era altura de seguir em frente".

Para o Presidente norte-americano, "seguir em frente", significa "avançar para um cessar-fogo em Gaza, garantir que estamos a avançar numa direcção em que estaremos em posição de melhorar as coisas para o mundo inteiro", disse Biden, pressionando Netanyahu a cessar as hostilidades na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.

Kamala Harris, vice-Presidente dos EUA e candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais nos EUA em Novembro, alinhou com Biden, afirmando que a morte do líder do Hamas traz uma "oportunidade" para o fim da guerra.

"Este momento dá-nos uma oportunidade de finalmente acabar com a guerra em Gaza, e ela deve acabar de tal forma que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestiniano possa alcançar o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação", afirmou Harris, num evento de campanha em Milwaukee, no estado do Wisconsin, sublinhando que "foi feita justiça".

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, numa declaração publicada na rede social X, afirmou que a morte do líder do Hamas "não significa o fim da guerra em Gaza, mas o início do fim".

"Esta guerra pode acabar amanhã se o Hamas pousar as suas armas e devolver os reféns", afirmou Netanyahu, acrescentando que a organização ainda tem 101 reféns israelitas na Faixa de Gaza e que Israel não irá parar até que todos os reféns sejam trazidos de volta.

Apesar da pressão norte-americana, o analista e antigo negociador dos Estados Unidos entre israelitas e palestinianos Aaron David Miller afirmou, numa publicação na rede social X, que não acredita que a morte do líder seja um momento que traga um fim à guerra.

"Não acredito em mudanças de paradigma, em pontos de inflexão ou em transformações emocionantes", escreveu o analista, acrescentando que, "para tirar partido da morte de Sinwar, seria necessário que o(s) seu(s) sucessor(es) e Netanyahu assumissem verdadeiros riscos para pôr fim à guerra em Gaza".

"É muito pouco provável que essas decisões sejam tomadas rapidamente - ou de todo", acrescentou o analista.

Já a revista The Economist apresenta uma perspectiva diferente, mostrando-se mais optimista para as possibilidade que a morte de Sinwar abre para a região, escrevendo que "faz aumentar a possibilidade, até agora ténue, de um cessar-fogo e da libertação de reféns em Gaza".

"E se isso acontecer, há um caminho estreito para um desanuviamento em toda a região, mesmo com a guerra no Líbano e a perspectiva de retaliação israelita contra ataques de mísseis iranianos", acrescenta a publicação.

Morte de Sinwar vai fortalecer "espírito de resistência", segundo Irão

Já o Irão, numa declaração emitida pela missão do país nas Nações Unidas na rede social X, disse que a morte de Yahya Sinwar vai fortalecer "o espírito de resistência", comentando as imagens publicadas pelo exército israelita em que o líder do Hamas é visto sem parte do seu braço e atira um objecto contra um drone, enquanto usa um keffiyeh, lenço típico palestiniano.

Para o Irão, "quando os muçulmanos olharem para o mártir Sinwar no campo de batalha - em traje de combate e em campo aberto, não num esconderijo, enfrentando o inimigo - o espírito de resistência será fortalecido", afirmou a missão do Irão na declaração.

"Ele vai-se tornar um modelo para os jovens e as crianças que levarão por diante o seu caminho para a libertação da Palestina. Enquanto houver ocupação e agressão, a resistência perdurará, pois o mártir permanece vivo e é uma fonte de inspiração."