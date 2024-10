Queda de pedras em fachadas do Terreiro do Paço obriga a obras urgentes de reparação

Edifício do Ministério da Justiça teve queda de balaustradas, em Julho. Inspecção cautelar da Câmara de Lisboa veio a verificar risco idêntico no prédio onde funciona o Martinho da Arcada.

Pelo menos dois edifícios do Terreiro do Paço, em Lisboa, estão a ser sujeitos a obras urgentes de reparação, depois de, no Verão passado, se ter verificado a queda de elementos em pedra do alto da fachada de um deles. Os imóveis, integrantes de um conjunto classificado como monumento nacional e situados na mais icónica das praças da capital portuguesa, albergam, num caso, os serviços centrais do Ministério da Justiça e, no outro, o café Martinho da Arcada. Em causa, está a segurança estrutural das balaustradas e das cimalhas de ambos os edifícios, um tutelado pelo ministério e o outro pela Estamo, empresa gestora do património edificado do Estado.