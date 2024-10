Há 40 anos que Sines tenta demolir casas nas “quintinhas” de Porto Covo. Sem êxito

Periodicamente, e desde há 40 anos a esta parte, a Câmara de Sines anuncia a demolição de habitações que diz terem sido construídas “ilegalmente” após o fraccionamento em lotes com cerca de 5 mil metros quadrados (m2) da Herdade da Parreira, em Porto Covo. A autarquia alega pretender repor a “legalidade” na exploração agrícola de sequeiro onde foram erguidas, sem licença urbanística, estruturas amovíveis com diversas características (caravanas, contentores, habitações em madeira e alvenaria). No entanto, as diversas tentativas de demolição das estruturas habitacionais accionadas pelo município sineense ao longo das últimas quatro décadas têm sido suspensas ou anuladas pela instância judicial, e o impasse mantém-se sem que se vislumbre uma solução. Agora há nova tentativa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt