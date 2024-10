Câmara do Porto não autorizou Metro a cortar Via Panorâmica

A Metro do Porto anuncou que, devido às obras da Linha Rubi, a Via Panorâmica iria sofrer um corte por um período de dois meses. Contudo, a autarquia do Porto ainda não autorizou.

O corte da Via Panorâmica, mais concretamente no troço entre as Faculdades de Arquitectura e Letras da Universidade do Porto, devido às obras de construção da Linha Rubi pela Metro do Porto, não está ainda autorizado pela Câmara Municipal do Porto ou pela Infra-Estruturas de Portugal (IP), informa fonte da autarquia.

A Metro do Porto havia comunicado, nesta quinta-feira, o encerramento da Via Panorâmica durante os próximos dois meses, já a partir do próximo dia 23. Mas, segundo a autarquia, o pedido para esse corte foi oficializado junto da Câmara do Porto no mesmo dia em que a empresa de transportes o anunciou, sem que houvesse ainda autorização.

Desta forma, o pedido ainda se encontra em fase de análise, pelo que o corte não poderá, ainda, ser realizado sem a devida análise por parte da autarquia e da Infra-Estruturas de Portugal, que é a responsável pela Ponte da Arrábida. Não há ainda datas para a resposta das entidades competentes pois, segundo a autarquia, a câmara terá de envolver nesta análise a IP, assim como as três faculdades existentes na área - Ciências, Letras e Arquitectura -, bem como as várias unidades de investigação associadas.

Nesta quinta-feira, a Metro do Porto informou que, "a partir de 23 de Outubro, quarta-feira, a Via Panorâmica, na cidade do Porto, vai ser alvo de uma intervenção num dos seus segmentos pelo período estimado de dois meses", com vista "à construção da futura estação do Campo Alegre".

"Durante este espaço de tempo, os movimentos rodoviários e pedonais são assegurados por uma nova via provisória que vai funcionar enquanto desvio alternativo para automóveis e peões", referiu ainda a empresa.