Câmara de Gaia quer reaproveitar água da chuva

Com o desenvolvimento sustentável da cidade em vista, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia pretende adquirir 15 depósitos para reaproveitar a água da chuva, bem como 15 dispensadores, no âmbito do PRR Comunidades Desfavorecidas. O objectivo é implementar estes equipamentos em 15 escolas do concelho, o que rondará um investimento de 150 mil euros.

Com a instalação de depósitos, o executivo pretende reaproveitar a água da chuva para lavagem e rega de espaços verdes. Já no que diz respeito aos dispensadores, pretende-se diminuir o uso de garrafas de plástico, bem como oferecer mais conforto e higiene à população.

Também no âmbito da candidatura ao PRR Comunidades Desfavorecidas, uma outra medida que será debatida na próxima reunião do executivo é a aquisição de equipamentos de rega inteligente para 31 espaços verdes. Para a Câmara de Gaia, é crucial a existência de um sistema que controle as regas, tendo em conta a previsão meteorológica e os dados recolhidos por sensores em campo. Com o intuito de poupar na água utilizada, o investimento nestes equipamentos rondará os 798 mil euros.

Com estas medidas, a Câmara de Gaia pretende incentivar os mais novos a agir em conformidade com a sustentabilidade ambiental e ecológica. Estas propostas vão ser discutidas pelo executivo numa reunião agendada para o próximo dia 21 de Outubro.

