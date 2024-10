Autarca congratula-se com aprovação espanhola da construção da ponte de Alcoutim

O presidente da Câmara de Alcoutim congratulou-se nesta sexta-feira com a aprovação, pelo governo espanhol, da construção da ponte entre o concelho algarvio e Sanlúcar de Guadiana (Espanha), uma infra-estrutura "importante há muito aguardada" pelas duas regiões.

"É o culminar de uma luta antiga e que, neste momento, nos dá a possibilidade de avançar com o lançamento da obra e recuperar o tempo perdido", disse à agência Lusa Paulo Jorge Paulino.

Para o presidente da Câmara de Alcoutim, município do distrito de Faro, tratou-se de "uma decisão importante, mas que peca por tardia", criticando o tempo que o Governo espanhol demorou para decidir o processo.

"Enviámos todo o processo em Novembro de 2023 e só agora é que recebemos a resposta. Perdemos 11 meses bastante importantes para permitir a execução da obra transfronteiriça com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", apontou.

Paulo Jorge Paulino adiantou que a decisão do executivo espanhol "vai, finalmente, permitir concretizar uma aspiração antiga das populações e essencial para o desenvolvimento económico das duas regiões".

O Conselho de Ministros de Espanha decidiu na terça-feira autorizar os acordos com Portugal para a construção de duas pontes internacionais, uma entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, sobre o rio Guadiana, e a outra entre Montalvão, no concelho de Nisa, e Cedilho (Espanha), sobre o rio Sever, segundo informação divulgada na página oficial na Internet do executivo espanhol.

Os acordos vão ser assinados na 35.ª Cimeira luso-espanhola agendada para quarta-feira, em Faro, disseram à Lusa fontes oficiais portuguesas.

A reunião terá uma participação alargada, com a presença de 13 ministros de cada país, além dos dois chefes de Governo, Luís Montenegro e Pedro Sánchez, e vai realizar-se no Palácio Fialho, na capital algarvia.

Portugal e Espanha já tinham assinado em 04 de Novembro de 2022, numa cimeira em Viana do Castelo, um compromisso para a construção até 2025 das duas pontes.

Segundo informação divulgada na altura, Portugal destinou 9 milhões de euros de fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para cada uma destas pontes internacionais e os concursos para a construção das duas infra-estruturas já tinham sido lançados pelas autoridades portuguesas.

As duas ligações estão inscritas na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriça que Portugal e Espanha acordaram em 2020.

A ponte no Guadiana vai unir Alcoutim, no Algarve, com Sanlúcar de Guadiana, na Andaluzia, duas povoações que estão frente a frente, mas que dispõem apenas, actualmente, de ligação por barco entre elas. O percurso por estrada vai reduzir-se em 70 quilómetros em relação ao que é possível fazer hoje.