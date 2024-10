One Direction reagem à morte de Liam Payne e pedem tempo “para fazer o luto”

“As memórias que partilhamos com ele vão ser guardadas para sempre. Por agora, os nossos pensamentos estão com a família, os amigos e os fãs que o amavam tal como nós”, escreve a banda em comunicado.

“Completamente devastados.” É assim que os One Direction reagem à morte de Liam Payne (1993-2024). Num curto comunicado assinado pelos quatro membros da banda, divulgado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, a banda diz precisar de “algum tempo para fazer o luto e processar a perda” de “um irmão”. Pouco depois, os artistas reagiram também de forma isolada.

“As memórias que partilhámos com ele vão ser guardadas para sempre. Por agora, os nossos pensamentos estão com a família, os amigos e os fãs que o amavam tal como nós. Vamos ter muitas saudades. Amamos-te Liam”, terminam o comunicado, assinado por Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan, que formavam a banda criada em 2010 por Simon Cowell, que atingiu o estrelato com o êxito What makes you beautiful.

Zayn Malik, 31 anos, partilhou uma fotografia com Liam Payne onde ambos parecem estar a dormir nas traseiras de um carro, provavelmente captada na época em que andavam em digressão com os One Direction. “Liam, dou por mim a falar contigo, na esperança que me consigas ouvir, mas não consigo deixar de pensar, egoisticamente, que ainda havia tantas mais conversas para termos na nossa vida”, escreve o cantor no Instagram.

E recorda a adolescência de ambos, vivida em conjunto mesmo “nos momentos mais difíceis”, incluindo quando as saudades de casa eram muitas. “Tinhas sempre uma perspectiva positiva e um sorriso tranquilizador, lembrando-me que eras meu amigo e que eu era amado”, conta Zayn, confessando que Liam sempre foi mais “sensível” do que ele, mas também “opinativo”, o que terá levado a alguns confrontos entre os dois. “Secretamente sempre te respeitei.”

“Perdi um irmão que nos deixou e não consigo explicar o que daria para te abraçar uma última vez e dizer adeus como deve ser, dizer-te que te amava e respeitava”, lamenta. E termina: “Espero que onde estejas agora, estejas bem e em paz.”

Também Harry Styles, 30 anos, elogia a personalidade de Liam. “A sua maior alegria era fazer as outras pessoas felizes e foi uma honra estar ao lado dele enquanto o fazia”, escreve o artista. E continua: “O Liam vivia aberto, com o coração na boca e tinha uma energia pela vida que era contagiante.”

O cantor termina com uma mensagem para o filho de Liam, Bear, 7 anos, fruto da relação com a cantora Cheryl Cole, 41 anos, e para a família de Payne. “Os anos que passámos juntos vão ser sempre uns dos mais especiais da minha vida. Vou ter sempre saudades, meu querido amigo.”

“Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, divertida e gentil”, escreve também Louis Tomlinson, 32 anos, que recorda quando ambos de conheceram. “Fiquei imediatamente espantado com a sua voz, mas o mais importante é que, com o passar do tempo, tive a oportunidade de ver o irmão bondoso que desejei durante toda a minha vida.”

E declara: “E para que conste, o Liam era, na minha opinião, a parte mais vital dos One Direction. A sua experiência desde tenra idade, o seu tom de voz perfeito, a sua presença em palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos teres moldado, Liam.”

Para já, Niall Horan, 31 anos, ainda não reagiu de forma isolada à morte de Liam Payne.

O cantor morreu nesta quarta-feira aos 31 anos, em Buenos Aires, num hotel no bairro de Palermo. Caiu de um terceiro andar e sofreu um traumatismo craniano que foi fatal. A morte foi declarada no local, mas ainda não se conhecem oficialmente as causas que terão levado à queda.