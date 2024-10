O manual Supermiúdos conquista prémio na Feira do Livro de Frankfurt

Os manuais escolares Supermiúdos, da Texto Editores, conquistaram o Prémio Best European Learning Materials Awards (BELMA), entregue na Feira do Livro de Frankfurt, Alemanha. Uma distinção que foi atribuída pela European Educational Publishers Group (EEPG). O júri reconheceu a criatividade e a inovação dos materiais destinados ao 1.º ano do ensino básico.

O que levou o júri a escolher os manuais desenvolvidos pelas autoras Paula Melo, Marisa Costa e Carla Palas? "A inclusão de crianças de diferentes nacionalidades e etnias, valorizando a diversidade cultural, é uma característica fundamental", destaca o júri, citado num comunicado da Texto Editores, sublinhando ainda que os manuais criam "um ambiente de aprendizagem dinâmico e envolvente", o que promove habilidades essenciais tais como ouvir, imaginar e reflectir.

Além da diversidade, a abordagem pedagógica inovadora dos livros foi um dos grandes trunfos, acrescenta. Ana Rita Bessa, CEO do Grupo LeYa, enaltece a relevância desta conquista: “Este prémio valida não só o nosso esforço para criar um recurso educacional moderno, mas também o impacto positivo que pretendemos ter no futuro da educação. Os Supermiúdos são pensados para as crianças de hoje, preparadas para o mundo de amanhã.”

Combinando elementos interactivos e visuais "apelativos", os livros utilizam exemplos do quotidiano para tornar o processo de ensino mais próximo da realidade dos estudantes. “As actividades são propostas de forma criativa e divertida, tornando o processo educativo mais atractivo e interactivo”, acrescenta o júri.

Manual Supermiúdos - Português DR Manual Supermiúdos - Matemática DR Fotogaleria Manual Supermiúdos - Português DR

Além da edição impressa, a viagem dos Supermiúdos expande-se para o digital. Através da plataforma Aula Digital, os alunos têm acesso a recursos complementares e à opção de trabalhar em até 80 idiomas, com tradução simultânea em quatro línguas (inglês, espanhol, francês e ucraniano). "Estamos a criar uma experiência de aprendizagem verdadeiramente global, adaptada às necessidades de cada aluno", contextualiza a CEO, reafirmando o compromisso da editora com a inclusão e a acessibilidade.

Não é a primeira vez que o Grupo LeYa conquista o júri do BELMA. Em 2022, o manual de Ciências Naturais ADN 8, da editora ASA, também foi galardoado. Segundo informação no site da organização do prémio, desde 2014, Portugal arrecadou um outro prémio, foi em 2017, com o manual para Educação Musical 100% Música, da editora Texto Editores.

Texto editado por Bárbara Wong