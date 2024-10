Jovens criadores do Portugal Fashion em suspenso: “Quem não é visto não é lembrado”

O evento de moda do Porto acontecia tradicionalmente nesta semana, mas foi cancelado por “falta de apoios”. Há um ano que os designers não têm onde apresentar as suas colecções.

Quando o Portugal Fashion (PF) foi cancelado, os jovens criadores tinham as colecções prontas há meses. Sem meios para organizar um desfile por conta própria, as pequenas marcas estão com o trabalho em suspenso há um ano, quando aconteceu a última semana de moda no Porto. Alguns acabaram por avançar com meios de divulgação próprios, outros continuam à espera que a organização decida o futuro do PF, que tradicionalmente acontecia nesta semana de Outubro. “Não podemos estar à espera de financiamento que nunca vem para termos uma plataforma onde apresentar”, queixa-se José Vieira, criador da Arieiv.