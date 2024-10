A Festa da Ilustração de Setúbal já inaugurou as exposições todas. Agora, é visitá-las

Desde 5 de Outubro que Setúbal está em festa ilustrada. No seu 10.º aniversário, dez equipamentos mostram de novo o “melhor que passa pela cabeça dos melhores artistas que ilustram porque têm opinião e atitude”, nas palavras do director do projecto, José Teófilo Duarte. As exposições distam pouco umas das outras, por isso é possível visitá-las num só dia. Mas em dois ou mais é melhor. Às sextas-feiras, às 10h, há visitas guiadas com os autores e curadores.

A Festa da Ilustração de Setúbal, organizada pelo município, tem nesta edição como convidada nacional a ilustradora Catarina Sobral e expõe também trabalhos do ilustrador veterano João da Câmara Leme.

Lapso é o nome da mostra de Catarina, porque “é feita de hesitações, saltos temporais, erros, ilustrações feias e bonitas”, e pode ser visitada na Casa da Cultura. Para conhecer “a década prodigiosa” em que se enquadra a obra de João da Câmara Leme, há que rumar à Galeria Municipal do Onze e observar mais uma exposição exuberante assinada por Jorge Silva (até 14 de Dezembro). É sair da Praça do Bocage, passar pela Baixa e entrar na Av. Luísa Todi. O antigo quartel fica no n.º5, a caminho dos restaurantes de peixe assado e choco frito.

Os convidados internacionais deste ano vieram do Uruguai, são artistas premiados recentemente e ocuparam o espaço João Paulo Cotrim, também na Casa da Cultura. São eles: Ca_Teter (Prémio de Ilustração), Victoria Capdepon González (segundo lugar no Prémio de Ilustração) e Alejo Schettini (Prémio de Animação).

Numa conversa conduzida por André Letria nos primeiros dias da festa, ficou a saber-se das dificuldades que os ilustradores daquele país têm em viver exclusivamente do seu trabalho artístico e fez-se eco das suas formas de expressão.

Foto Prémio Nacional de Ilustração do Uruguai, exposição na Casa da Cultura, espaço João Paulo Cotrim Ca_Teter

Sobre o trabalho de Ca_Teter, escreveu a professora Ana Nogueira: “Nos desenhos de Ca_teter, em especial nos seus auto-retratos, a água habita os seus sonhos, por camadas, emerge, mineral, rica em ingredientes: personagens/coisas dispostas em patamares interligados por degraus que, por vezes, não vão dar a nada. Melhor ainda, darão sempre à superfície, como a água termal.”

As exposições na Casa da Cultura podem ser visitadas até dia 24 de Novembro, assim como a mostra, na livraria Culsete, das imagens de Catarina Sobral para o livro Fantasmas, Bananas e Avestruzes, com o qual venceu o Prémio Nacional de Ilustração deste ano. O título integra-se na colecção Democracia, editada pela Assembleia da República.

Perto da Culsete, no Museu de Setúbal/Convento de Jesus, há A Presença das Formigas, em que se pode apreciar a obra gráfica de José Afonso. Através das capas de discos desenhadas por José Santa-Bárbara, José Brandão, Alberto Lopes e João de Azevedo, percebe-se como José Afonso foi pioneiro na apresentação visual do seu trabalho.

Foto Na livraria Culsete, podem ver-se as imagens do livro Fantasmas, Bananas e Avestruzes, com que Catarina Sobral venceu o Prémio Nacional de Ilustração deste ano Catarina Sobral

“Num tempo em que as capas que envolviam os discos se limitavam a reproduzir a fotografia do autor, partindo do princípio de que era a imagem do cantor que vendia, José Afonso convocou designers contemporâneos. Convocados, fizeram o seu melhor. A obra de José Afonso é também um marco visual original”, escreve Teófilo Duarte no Jornal da Festa.

E porque se assinalam os 50 anos do 25 de Abril de 1974, reuniu-se no Museu do Trabalho Michel Giacometti exemplares de “imprensa da Revolução”, com recurso aos arquivos do Almanaque Silva e Ephemera, de José Pacheco Pereira. Ali se podem ver capas de publicações como Pé de Cabra, Opção, O Chucha, O Mariola, Gaiola Aberta ou o Diário de Lisboa, quando a liberdade de expressão foi permitida e os ilustradores puderam mostrar o seu talento e militância.

Ilustrar a Liberdade é o nome desta exposição, que estará aberta ao público até dia 4 de Novembro e que tem dentro desenhos de João Martins, feitos para a imprensa da altura, mas que podiam muito bem ter sido criados agora. Temas como o elevado preço da habitação, a fome ou a corrupção continuam a marcar a agenda noticiosa e a vida dos portugueses.

Foto A "Imprensa na Revolução" reúne capas de publicações divulgadas logo após o 25 de Abril de 1974 e integra-se na exposição Ilustrar a Liberdade. Museu do Trabalho Michel Giacometti DR

A cinco minutos do Museu do Trabalho, a Casa do Bocage reúne imagens dos dez anos da Festa da Ilustração, com fotógrafos e fotografias de todas as edições. É A Festa em Imagens (até 9 de Novembro). Antes, pode fazer-se uma pausa no miradouro de São Sebastião e apreciar a vista da Arrábida, do rio e da península de Tróia

Também ali bem perto, a Gráfica — Centro de Criação Artística acolhe A Ilustração Portuguesa até 17 de Novembro, com muitos artistas nacionais que expõem as suas metáforas visuais em tempo de festejos da liberdade.

Foto Ilustração Portuguesa foi inaugurada no dia 13 de Outubro, na Gráfica — Centro de Criação Artística. O catálogo da exposição será lançado a 16 de Novembro naquele espaço e com a presença de vários ilustradores (18h) DR

A Biblioteca Municipal Azeitão (não se pode ir a pé), assim como a de Setúbal (pode-se) apresentam colectivas de ilustradores sob o mote Poética da Educação em Sebastião da Gama (até 31 de Outubro). O poeta nasceu há cem anos, a 10 de Abril de 1924.

Conversas ilustradas

Para cada exposição foi agendada uma conversa. As próximas são já no próximo sábado (dia 19): às 16h, na Casa das Imagens Lauro António, a seguir à exibição das curtas de animação de Catarina Sobral Razão entre dois Volumes e Polvo, com Pedro Soares, da Experimentáculo, e José Teófilo Duarte.

Ali ao lado, às 17h, na Biblioteca Municipal de Setúbal, as professoras Fátima Ribeiro Medeiros e Ana Nogueira falarão sobre o poeta setubalense Sebastião da Gama.

Durante o mês de Novembro, outros espaços serão palco de conversas entre escritores e ilustradores. Alguns “repetentes” numa festa de dez anos e "com os olhos bem abertos".

Mais uma vez se responde: sim, é preciso fazer um desenho. Muitos. Com opinião e atitude.

(Marcações para visitas guiadas, Casa da Cultura: 265 236 168.)