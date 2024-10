Em família, com notas de liberdade e humanidade aos quadradinhos

Na agenda estão festas à banda desenhada, ao cinema, às marionetas e aos jogos de tabuleiro modernos, mas também passeios com o planeta e a liberdade ao peito.

BANDA DESENHADA

Amadora BD

17 a 27 de Outubro

A grande festa da nona arte alinha, nesta 35.ª edição, um total de 15 exposições. Desenhada com traços de Humanidade, abraça os valores emanados pelo cinquentenário do 25 Abril e vem alimentada pelos 60 anos de Daredevil, saído das pranchas da Marvel, e de Mafalda, a pequena contestatária que Quino criou.

A par destas efemérides, dá ainda espaço a uma retrospectiva do brasileiro Marcelo D’Salete, à Trilogia de Nova Iorque pelo olhar do franco-canadiano Mikäel, ao premiado O Mundo de Elviro de Paulo J. Mendes e a dedicatórias a Nuno Saraiva, a Cristina Sampaio e aos muitos cartoonistas que publicaram n’A Bola.

Oficinas, encontros com autores, sessões de autógrafos, debates e visitas guiadas também entram no programa, que se espraia pelo Parque da Liberdade, Galeria Municipal Artur Bual, Bedeteca da Amadora e Casa Roque Gameiro. Os bilhetes custam 6€ (dia) e 15€ (passe); o programa completo pode ser consultado em www.amadorabd.com. SP

TEATRO

O Planeta É a Nossa Casa

12 de Outubro a 2 de Novembro

Zé, biólogo no Jardim Zoológico, leva a filha Emma num passeio pela natureza, rico em fauna, flora, surpresas e aventuras. Será ali que Emma vai poder encontrar no habitat natural um dos seus animais favoritos, o coala? Diz que até há abelhas, cangurus e um dinossauro…

Estão lançados os dados para o musical que a Plano 6 criou em conjunto com o Zoo de Lisboa para sensibilizar pequenos e graúdos para a importância de cuidar e preservar o planeta. Sábado, às 11h, no Teatro Tivoli BBVA (Lisboa), com bilhetes a 10€. M/6

A Liberdade a Passar Por Aqui

19 a 26 de Outubro

A Companhia de Música Teatral estreia a sua nova peça, apontada a crianças até aos cinco anos. Fala sobre a liberdade, “um bem precioso que precisa da nossa atenção, de ser nutrido, cuidado”, lembra a sinopse, que deve fazer parte da nossa vida mas muitas vezes é invisível. Tal como a música.

Um convite para revisitar e partilhar com os mais novos “melodias, ritmos, palavras, ideias e histórias que fazem parte da História e que estão na memória dos mais velhos”.

Na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com sessões às 10h, 11h30 e 14h30 (dia 19); 9h30, 11h e 14h30 (de 21 a 23); 9h30 e 11h (dia 24); 10h, 12h e 14h (dia 25); e 10h, 11h15 e 14h30 (dia 26). Bilhetes entre 3,50€ e 7,50€.

Ruca em Concerto

20 de Outubro

Neste espectáculo entra o Ruca, o miúdo de quatro anos que diz ter muito tino e muita coisa para aprender, mas também a Mãe, a Clementina, a Rosita, o Leo e o gato Riscas. A aventura musical convida os mais novos a entrar no mundo de fantasia do Ruca e a assistir a uma “jornada mágica cheia de risos, amizade e lições de vida”, descreve a produtora Lemon Live Entertainment.

O primeiro encontro está marcado para domingo, às 12h e às 16h, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Seguem-se o Centro Cultural Olga de Cadaval de Sintra (dia 27) e o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz (dia 9 de Novembro). Bilhetes de 6,90€ a 19,90€.

Pastéis de Nata para Bach

19 e 20 de Outubro

Uma peça que tem como objectivo aproximar os mais novos da música clássica e dar a conhecer Bach, o famoso e brilhante (e guloso) compositor que poderia esconder um amor inconfessável por... Pastéis de nata.

Uma produção da Companhia de Teatro de Almada, encenada por Duarte Guimarães e apresentada no Teatro Municipal Joaquim Benite da cidade, sábado, às 16h, e domingo, às 11h. Os bilhetes custam 10€. No sábado, depois do espectáculo e por mais um euro, há sessão de Perguntas ao palco. M/3

Shrek - O Musical

19 de Outubro a 30 de Dezembro

A Yellow Star Company volta a levar a cena o musical inspirado no famoso filme de animação que apresentou a milhões de pessoas um ogre solitário, adorável de tão detestável, que dá por si a apaixonar-se por Fiona, uma princesa “politicamente incorrecta”.

No Centro Cultural Malaposta (Olival Basto), com sessões aos sábados e feriados, às 11h30 e 15h, e aos domingos, às 11h30, e bilhetes de 14,40€ a 18€. M/3

FESTIVAL

Mar Marionetas

11 a 27 de Outubro

Espinho volta a puxar os cordéis do Mar Marionetas, festival internacional que promete uma viagem ao mundo dos bonecos articulados e manipulados.

Na montra desta 18.ª edição entram o Nó Corrediço da Merlin Puppet Theater, 11 Cisnes do Teatro Regional da Serra do Montemuro, Alfredo, o Coleccionador de Borboletas da S.A. Marionetas, O Urso Que Não Era de Márcia Leite e Fios Mágicos de Rui Sousa, entre outras criações.

A anfitriã Teatro e Marionetas de Mandrágora contribui com espectáculos como Os Mostrengos - Parada dos Sete Mares ou A Menina Que Pintava Pássaros, compondo o programa com exposições, oficinas, jogos e visitas guiadas. Grátis a 5€.

CINEMA

Festa do Cinema

21 a 23 de Outubro

Está de volta às bilheteiras a iniciativa de sucesso que arrancou em 2015, por obra da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, com o objectivo de apoiar o sector e levar miúdos e graúdos ao grande ecrã. São três dias para assistir aos filmes em cartaz em cerca de 500 salas de todo o país, sempre com preço reduzido (3,50€, excepto sessões premium).

Gru - O Maldisposto 4, Divertida-Mente 2, Um Gato com Sorte, Buffalo Kids: Uma Aventura na América e Robot Selvagem são alguns dos títulos na tela. Trailers, sessões e outras informações em festadocinema.com.

HUMOR

Commedia a La Carte Kids

19 de Outubro a 30 de Novembro

Com a curadoria de César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda, um espectáculo de comédia de improviso especialmente dedicado aos mais novos. Filipa Duarte, Joana Castro e Rita Cruz estão aos comandos da missão humorística que se propõe a dar corda a histórias criadas no momento e inspiradas no público presente.

Sábados, às 16h (em Novembro, também com sessões ao domingo, às 11h), no Teatro Villaret, em Lisboa. A entrada custa 12€. M/6

ENTRETENIMENTO

Vianacon - Convenção de Jogos de Tabuleiro Modernos

18 a 20 de Outubro

Durante três dias, o Centro Cultural de Viana do Castelo transforma-se num enorme tabuleiro para jogos deste tempo, cortesia da associação cultural e artística ArtMatriz.

Em cima da mesa estão torneios, desafios, demonstrações, lançamentos de jogos, palestras, exposições, workshops e sorteios. As portas estão abertas sexta, das 15h às 20h; sábado, das 10h à 1h; e domingo, das 10h às 19h, sempre com entrada livre. O programa detalhado pode ser consultado aqui.