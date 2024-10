Na primeira loja de bebidas não-alcoólicas de Portugal bebe-se sem moderação

The Other Bottle, que acaba de abrir em Lisboa, é realmente outra garrafa, seja ela de vinho, cerveja, vermute ou gin. É que é tudo sem álcool.

“A vida é demasiado curta para dias de ressaca.” A frase, em inglês, estampada num saco da The Other Bottle, resume a filosofia da nova garrafeira do Príncipe Real, em Lisboa. Aqui não há bebidas com álcool. Ou melhor, há uma: a cerveja croata After Life, uma IPA da The Garden Brewery, com apenas 0,5% de álcool.

A loja, no primeiro andar do restaurante Well Well, perto da Praça das Flores, já existia online desde 2021, ideia de duas amigas brasileiras, Fran Zolin e Nadja Baldaconi, inspiradas pelo movimento sober curious, a pensar num consumo mais consciente, explicavam na altura ao PÚBLICO. No ano passado, o alemão Jeremias Loock mudou-se para Lisboa, comprou o negócio e decidiu dar-lhe um espaço físico, também para curiosos pela sobriedade.

Jeremias já fazia distribuição de bebidas não alcoólicas e estava ligado à marca alemã de vinhos Kolonne Null, criada em 2018. “O mundo sem álcool tem muitos problemas, porque tem muitos produtos ruins”, afirma em português, língua que faz questão de falar, “para treinar”. “Mas tem alguns diamantes. É preciso conhecer bem para encontrar os produtos certos e, por isso, é importante para mim ter um espaço físico para poder mostrá-los.”

Foto Garrafeira The Other Bottle CATARINA PÓVOA

Quando chegou a Portugal, “ninguém fazia harmonizações sem álcool”, garante. O cenário foi mudando, de tal forma que conseguiu abrir a 12 de Outubro uma garrafeira só de bebidas sem álcool, a primeira do país.

Com uma mesa grande no centro e caixas no chão, a loja funciona também como sala de provas para clientes, a maior parte vindos da restauração. Aliás, foi através dos “grandes sommeliers”, como lhes chama, que diz ter entrado no mercado nacional. Agora, trabalha com restaurantes de chefs premiados como o Alma, o Fifty Seconds e o Encanto, em Lisboa, ou o Euskalduna Studio, no Porto. Também fornece bebidas ao Monkey Mash, o bar em Lisboa dos mesmos donos do Red Frog, que este ano voltou a estar na lista dos melhores do mundo.

“Não quero ser uma loja para as pessoas que estão doentes e fracas”, sublinha Jeremias, que antes da distribuição também passou pelo mundo da produção de cinema e chegou a filmar “copas do mundo para a televisão alemã”, conta. “Quero que estas bebidas sejam divertidas, para se desfrutar. Por isso a selecção é rígida, só com os melhores produtos.”

Na The Other Bottle, há perto de 80 referências de bebidas sem álcool escolhidas a dedo, a preços entre os 5 e os 80 euros, com cervejas, vinhos, gin, vermute, kombuchas, rum, águas tónicas, águas com lúpulo e aperitivos naturais.

Ainda antes da abertura oficial da loja, Jeremias já tinha clientes a bater-lhe à porta. Como um “senhor mais velho, com uns 70 anos”, à procura de vinho sem álcool. “Disse-me que voltava depois com o carro porque ia levar caixas.”

Para já, os vinhos prometem ser os produtos mais populares —​ e a grande aposta da casa. Além das várias referências de Kolonne Null, de brancos, espumantes, tintos e rosés, há vinhos sul-africanos, como os Cognato, espanhóis como os Lussory e alemães como os Carl Jung e os Emmery. Por enquanto, o único português nas prateleiras é o branco O%riginal, da José Maria da Fonseca, mas é provável que nos próximos tempos cheguem mais novidades.

O espaço servirá também para dar formação a profissionais da área, sobretudo com cocktails sem álcool e pairings não alcoólicos. A ideia da loja é dar a conhecer ao público alternativas de qualidade às bebidas com álcool, que possam funcionar bem em contextos sociais, uma tendência noutros países da Europa, e até em Espanha.

Na apresentação da The Other Bottle, Jeremias contou com a ajuda da amiga Kimber Lockhart, co-fundadora da primeira loja de bebidas sem álcool espanhola, a Sense. A loja abriu em Barcelona no final de 2023 e até tem um serviço especial de bebidas não alcoólicas para casamentos.

Em Barcelona, Kimber conta que a bebida mais popular tem sido o vermute sem álcool, como o da marca grega Roots Divino, também disponível na The Other Bottle nas versões “rosso” e “bianco".

No site da loja portuguesa, o vermute ainda não está nos favoritos. Mas está o gin Tanqueray sem álcool, a água tónica Le Tribute e o aperitivo natural alemão Volée, com uvas Chardonnay não fermentadas e notas de pêssego, toranja e flor de sabugueiro.

Por enquanto, a loja do Príncipe Real é temporária e está a funcionar em formato pop-up. O negócio deverá mudar-se para um espaço maior na porta ao lado já em Janeiro, mesmo a tempo do Drynuary (ou Janeiro Seco), uma iniciativa global que promove um mês sem consumo de bebidas alcoólicas.