Prémio Nacional de Gastronomia para Alexandra Prado Coelho: distinção homenageia o mestre Armando Fernandes

Festival de Gastronomia abriu em Santarém com atribuição do primeiro Prémio Armando Fernandes, homenagem ao gastrónomo, que morreu em 2023. Jornalista do PÚBLICO foi escolhida para estrear a distinção

À 43.ª edição, o Festival Nacional de Gastronomia, que começou na Casa do Campino de Santarém esta quinta-feira e se prolonga até 24 de Outubro, estreou uma nova distinção, que será anual: o Prémio Nacional de Gastronomia, que leva o nome de Armando Fernandes, cozinheiro, investigador na área da História da Alimentação e que foi consultor do certame, falecido em 2023. A primeira premiada é uma jornalista do PÚBLICO, Alexandra Prado Coelho, que nos últimos anos se especializou na área da alimentação e gastronomia.

"É uma honra imensa ser a primeira pessoa a receber este prémio", disse Prado Coelho durante o seu discurso de aceitação da nova distinção, destinada a destacar o trabalho de profissionais da gastronomia e o seu contributo para a área. "Conheci o Armando Fernandes, fizemos inclusive aqui pela Lezíria do Tejo um passeio que resultou num trabalho publicado no jornal", sublinhou, referindo-se à reportagem Lezíria do Tejo: o que se come nas terras da Borda d’água?, publicada na Fugas em Março de 2019, a que se acrescentaram Cinco propostas para descobrir a Lezíria do Tejo.

"Era sempre um prazer enorme beber desse conhecimento profundo que ele tinha da gastronomia da região", referiu, salientando: "Era também um amigo e uma pessoa por quem tinha um enorme carinho". Prado Coelho dedicou o prémio a "todos os jornalistas de gastronomia, os que existem hoje e os que vierem no futuro, porque acho que precisamos deles".

Reforçando que o jornalismo gastronómico é "uma área que beneficiaria de ter muito mais gente a trabalhar nela", defendeu que tem "um potencial de crescimento enorme": "Há tanto para contar, para dizer, do trabalho incrível dos novos chefs à memória de tanta coisa, tanta coisa a acontecer".

No seu discurso, Prado Coelho referiu ainda o trabalho do chef Rodrigo Castelo, que tem o restaurante O Balcão em Santarém, distinguido com uma estrela Michelin este ano - e que agora no festival recebeu a Medalha de Ouro da Cidade; e o de Paulo Amado, das Edições do Gosto, por "dar atenção aos chefs e cozinheiros, mas também outros mundos à volta da gastronomia" - Amado, aliás, é parceiro do Festival de Gastronomia e organizador do prémio e de outra novidade, o Troféu Portugal, um concurso que reúne cozinheiros de vários pontos do país em competição para criarem receitas inovadoras com ingredientes da região.

A jornalista Alexandra Prado Coelho com 57 anos, trabalha no PÚBLICO desde a sua fundação (1989) e, após passar por outras secções, especializou-se nas áreas da gastronomia e alimentação, com boa parte do seu trabalho publicado no suplemento Fugas, embora continue a dedicar-se a mais temáticas. Entre as várias distinções recebidas ao longo da carreira, conta-se, em 2021, o Prémio David Lopes Ramos (baptizado em homenagem ao jornalista de gastronomia do PÚBLICO, que morreu em 2011), e o Prémio de Jornalismo EIT Food, onde a reportagem multimédia Como iremos fazer agricultura num futuro com menos água?, assinada em parceria com Vera Moutinho (vídeo) ficou no 1.º lugar ex-aequo com uma reportagem de Mafalda Gameiro (RTP).