O Orçamento e as uvas para os burros

Resumindo: o Orçamento de Estado vai ser viabilizado. Quem sai a ganhar é quem tinha mais a perder, Luís Montenegro. Livrou-se de más medidas e ainda pôde contentar mais uns quantos. Pedro Nuno Santos, perdido no seu particular labirinto ideológico, imolou-se, ao inventar nova linha vermelha após ter obrigado o Governo a desistir das suas propostas para o IRS Jovem e o IRC. Fez lembrar aquele mauzão de Os Salteadores da Arca Perdida que, antes de investir sobre o bom da história, pôs-se a exibir toda a sua destreza com a espada, acabando fulminado com um simples tiro. Já André Ventura passou de cata-vento a parque eólico de montanha ventosa.

