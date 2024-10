Taxas Euribor descem mais um pouco após corte de juros do BCE

Decisão do banco central estava “descontada” nas quedas recentes. Mercado antecipa Euribor a três e seis meses abaixo dos 3% até ao final do ano.

As taxas Euribor utilizadas no crédito à habitação, a três, seis, e doze meses, desceram esta sexta-feira, a primeira descida depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter confirmado mais uma redução das suas taxas directoras. A queda é, no entanto, ligeira, porque a decisão de corte de 0,25 pontos percentuais adoptada pela autoridade monetária já era esperada e já tinha sido antecipada nas quedas recentes.

Apesar de alguma incerteza em relação à evolução da inflação nos próximos meses, a expectativa do mercado é de que o banco central continuará a descer as suas taxas - com reflexo nas Euribor -, tendo em conta os riscos da economia da zona euro entrar em recessão.

Para quem tem empréstimos associados às taxas Euribor, como é grande parte do crédito à habitação e às empresas, a descida das taxas Euribor vai continuar a trazer boas notícias, pela redução dos encargos com juros. Até ao final do ano, o mercado antecipa que as Euribor a três e seis meses possam ficar abaixo de 3%, encostando a 2% em Junho de 2025, valores que, a confirmarem-se, representam uma queda para metade face aos máximos atingidos na recta final de 2023.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses baixou para 3,201%, menos 0,018 pontos face à sessão anterior. Este prazo foi o que desceu de forma mais expressiva, porque nas últimas sessões tem registado um comportamento mais errático, com algumas subidas.

A Euribor a seis meses baixou para 3,028%, menos 0,008 pontos que na sessão anterior e, segundo a Lusa, um novo mínimo desde 16 de Março de 2023.

A taxa mais longa é a que está mais baixa, o que é explicado pelo facto de reflectir o custo do dinheiro para um horizonte de 12 meses, caindo para 2,709%, igualmente menos 0,008 pontos do que esta quinta-feira.