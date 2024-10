Salgado “mandava” e todos tinham “medo”. Eu era “alheio a tudo”, garante Ricciardi

Ouvido em tribunal pelo segundo dia seguido, no âmbito do julgamento do colapso do GES, José Maria Ricciardi garantiu que só teve conhecimento da falsificação de contas do grupo em Dezembro de 2013.

Ricardo Salgado era "quem mandava" em tudo quanto estivesse relacionado com o Grupo Espírito Santo (GES). A gestão financeira do universo Espírito Santo era da sua responsabilidade e de um grupo muito restrito de pessoas da sua confiança, prestava poucas ou nenhumas explicações sobre as decisões que tomava e todas as suas propostas contavam com a anuência dos restantes administradores, que "tinham medo do doutor Salgado". Todos, menos um: José Maria Ricciardi, o primo do ex-banqueiro, que assegura que "era totalmente alheio a tudo isso" e que era o único que "não tinha medo" de Ricardo Salgado.