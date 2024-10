Passe Ferroviário Verde: vai a CP aguentar o aumento da procura?

Entra já em vigor na próxima segunda-feira, dia 21 de Outubro, o Passe Ferroviário Verde. A premissa deste passe é oferecer aos passageiros, por 20 euros, viagens ilimitadas durante 30 dias nos serviços urbanos (nos percursos fora das áreas metropolitanas), regionais, inter-regionais e, no máximo, duas viagens por dia nos serviços intercidades. Está a CP preparada para responder ao expectável aumento da procura?

Neste episódio falamos também sobre a adjudicação do primeiro troço da alta velocidade Porto-Lisboa - ligação Porto-Oiã -, da situação nas linhas de Cascais e do Vouga e ouvimos o presidente da Medway, Carlos Vasconcelos, criticar as obras que estão a ser feitas na Beira Alta.

