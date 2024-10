Garantia pública aumenta risco de incumprimento dos clientes, avisa BdP

Não são de agora as “reservas” do Banco de Portugal (BdP) à garantia pública criada pelo Governo para facilitar a aquisição de habitação por parte de jovens, mas ficam clarificadas num conjunto de perto de 30 perguntas e respostas publicadas no Portal do Cliente Bancário. Em diversos momentos, o supervisor destaca o aumento do risco de incumprimento por parte de quem venha a aderir à medida, admitindo mesmo que a taxa de juro oferecida nas operações com recurso à garantia possa ser mais elevada.

