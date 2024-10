PJ colocou escutas no Dragão para investigar incentivos a adversários do FC Porto

A Polícia Judiciária (PJ) colocou escutas no balneário visitante do Estádio do Dragão, na recta final da temporada 2017-18. Durante a investigação da Operação Mala Ciao, os inspectores queriam apurar se os adversários dos portistas com afinidade ao Benfica recebiam incentivos financeiros para vencerem os jogos frente aos “dragões”. O canal Now avança que, num desses jogos, o FC Porto-Desp. Aves de Abril de 2018, é possível ouvir numa conversa a confirmação de que “o dinheiro veio”. Sob juramento, jogadores e treinador negaram que o incentivo captado pelas escutas tivesse partido do Benfica, algo que terminou com o arquivamento do caso.

A Operação Mala Ciao investigava alegadas relações de dependência de clubes de menor dimensão perante o Benfica. Os investigadores acreditavam que tinham sido realizados negócios e transferências de atletas benfiquistas para outros clubes com contrapartidas secretas. Tal como revelou uma investigação do PÚBLICO, as "águias" e os avenses tinham uma conta-corrente oficiosa, fazendo negócios com adendas leoninas e sigilosas nos contratos, assemelhando-se a empréstimos encapotados.

O clube de Vila das Aves foi um dos alvos da PJ nesta investigação. Através de uma das conversas escutadas antes da partida no Dragão, um dos jogadores questiona se estava garantido o dinheiro. José Mota, técnico do clube, diz achar que sim. A existência da verba é confirmada depois por um terceiro elemento.

A investigação tentou fazer a ligação deste dinheiro ao Benfica, visto que o então director desportivo do Aves, José Moça, tinha sido encontrado através da localização celular nas imediações do Estádio da Luz na semana do jogo.

Mas jogadores e treinador negaram qualquer ligação do dinheiro abordado antes do jogo contra ao FC Porto ao clube da Luz. José Mota chegou mesmo a dizer que se julgava tratar de um prémio dado pela direcção do clube em caso de vitória, visto que os avenses estavam a lutar pela permanência na I Liga.

A investigação acabaria por não ser aprofundada e este inquérito culminaria em arquivamento.

Foi ainda escutado um jogo do V. Setúbal no Estádio do Dragão, mas não resultou qualquer matéria relevante para a investigação dessa partida.

MP quer suspensão do Benfica

O Ministério Público (MP) quer que o Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas, um desejo que consta da acusação do caso dos emails. A SAD do Benfica é acusada de um crime de corrupção activa e outro de fraude fiscal qualificada, bem como o ex-presidente do clube Luís Filipe Vieira e ainda o antigo director jurídico Paulo Gonçalves.

O MP diz que estas práticas puseram em causa a integridade, verdade, lealdade e correcção da prática desportiva, pedindo que a suspensão seja também estendida ao V. Setúbal, clube com o qual as "águias" terão posto em prática um suposto esquema de negócios falsos para retirar dinheiro dos cofres da Luz.