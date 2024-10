Ivo Oliveira sexto na prova de perseguição individual nos Mundiais de ciclismo

O português conseguiu melhorar o seu recorde pessoal. O inglês Josh Charlton ficou um recorde do mundo.

Ivo Oliveira conseguiu nesta sexta-feira o sexto lugar na prova de perseguição individual, nos Mundiais de pista em Ballerup, Dinamarca, com nova melhor marca pessoal, numa qualificação em que Josh Charlton fixou um novo recorde do mundo.

Com um tempo de 4h04m532s, bem abaixo do que tinha fixado em 2023 em Glasgow (4h06m407s), Ivo Oliveira, de 28 anos, melhorou muito o seu desempenho na Ballerup Super Arena, ainda que não tenha conseguido disputar as medalhas.

O melhor tempo, de resto, consagrou o britânico Josh Charlton como o mais rápido de sempre, batendo o tempo do italiano Filippo Ganna em 2022 e marcando o novo recorde mundial nos 3h59m304s.

Vai disputar o ouro, na final, com o italiano Jonathan Milan (4h00m296s), com os britânicos Daniel Bigham, vice-campeão do mundo em 2023, e Charlie Tanfield a baterem-se pelo bronze.

Para Ivo Oliveira, a nova melhor marca comprova a consistência que o ciclista de Vila Nova de Gaia tem demonstrado na perseguição individual, de que foi "vice" mundial em 2018 e bronze em 2022, tendo em 2023 ficado no quarto lugar.

O português tinha entrado para esta competição com o terceiro melhor tempo na carreira, atrás apenas de Milan e Bigham, mas o velódromo de Ballerup acabou por registar uma série de tempos muito abaixo de registos anteriores, para vários ciclistas, com os desempenhos superlativos de Charlton e Tanfield, assim como o belga Noah Vandenbranden, quinto, como maior exemplo.

Durante esta sexta-feira, Maria Martins disputa o concurso olímpico do omnium, de que foi bronze nos Mundiais de 2022, com Diogo Narciso em acção na corrida de pontos.

Os Mundiais de ciclismo de pista decorrem em Ballerup, na Dinamarca, até domingo, com uma selecção portuguesa encabeçada pelo campeão olímpico do madison Rui Oliveira, incluindo ainda Ivo Oliveira, Diogo Narciso, Maria Martins e Daniela Campos.