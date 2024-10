Whoopi Goldberg para RAP: “Não pareces um comediante. Devias estar a gerir uma empresa”

O encontro da actriz norte-americana com Ricardo Araújo Pereira no Tribeca Festival Lisboa encheu uma tenda de riso para falar sobre lágrimas.

“Olhando para ti, não pareces um comediante”, disse Whoopi Goldberg a Ricardo Araújo Pereira no Tribeca Festival Lisboa. “Devias estar a gerir uma empresa, mas dizem-me que és engraçado como o diabo”, observou sobre o humorista que fez do fato e camisa seu uniforme. As palmas irromperam antes da resposta do comediante português. “Estou sempre disfarçado de CEO. Acho que é mais engraçado quando dizemos coisas engraçadas vestidos como uma pessoa séria do que quando dizemos piadas usando roupas tontas. É a minha estratégia.”