Três galerias de Lisboa marcam presença em Novembro na Paris Photo

As galerias Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Ártemis e Monitor estão entre os 240 expositores da 27.ª edição do salão internacional dedicado à fotografia.

As galerias lisboetas Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Ártemis e Monitor vão participar na Paris Photo, salão internacional dedicado à fotografia que decorrerá de 7 a 10 de Novembro na capital francesa.

A Galeria Carlos Carvalho Arte Contemporânea vai levar à Paris Photo obras dos artistas portugueses Mónica de Miranda e Tiago Casanova, e ainda dos alemães Jessica Backhaus e Roland Fischer, assim como da francesa Marguerite Bornhauser.

De Mónica de Miranda viajarão até ao Grand Palais, que receberá 240 expositores, fotografias que fazem parte do projecto Greenhouse, em exposição no Pavilhão de Portugal na Bienal Internacional de Arte de Veneza até 24 de Novembro.

Este projecto destaca "o solo como elemento transversal que carrega não só as memórias das transformações geomorfológicas, mas também as violências dos impérios, dos vestígios de quem por ele passou, assim como as histórias de resistência, integração e diferença", recorda a galeria num texto sobre a obra de Mónica de Miranda, artista nascida no Porto, em 1976.

Expondo a conexão entre regeneração dos solos e a luta de libertação, a série é inspirada no compromisso do activista e líder independentista Amílcar Cabral para com a protecção do meio ambiente e a luta pela independência política das então colónias portuguesas em África.

Do artista Tiago Casanova, nascido no Funchal, em 1988, irá uma produção que assinala os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe, intitulada A Turtle with a Broken Back, ensaio fotográfico que retrata as comunidades e o território destas ilhas diante dos desafios da escassez de recursos e da mudança climática.

Cada fotografia neste projecto "é uma testemunha da complexa dinâmica das economias domésticas locais, onde a sobrevivência quotidiana se vincula às consequências históricas do passado colonial, e aos novos desafios que o crescimento do turismo impõe", refere o texto.

Os outros artistas estrangeiros, de várias gerações, que a galeria reuniu no seu projecto para a Paris Photo são Jessica Backhaus, nascida na Alemanha em 1970; Roland Fischer, do mesmo país, nascido em 1958; e Marguerite Bornhauser, nascida em Paris em 1989.

Esta 27.ª edição do salão também contará com a presença da galeria lisboeta Ártemis, com obras da artista eslovena Evelyn Bencicova, nascida em Bratislava, em 1992.

"Evelyn Bencicova constrói cenários narrativos convincentes que esbatem as linhas entre a realidade, a memória e a imaginação [com] ficções baseadas na verdade", nota a galeria. A artista joga com a percepção do espectador "para o atrair para o labirinto da sua própria imaginação".

Já a galeria Monitor levará a Paris obras da pintora italiana Elisa Montessori, nascida em 1931, que vive e desenvolve o seu trabalho em Roma.

A artista mantém uma relação entre a pintura, o desenho, a literatura e a poesia, explorando as influências de duas esferas: "a fecundidade cultural do Ocidente e o simbolismo enigmático do Oriente".

O salão internacional dedicado à fotografia acolhe anualmente no Grand Palais galerias, editoras, fotógrafos e coleccionadores, num programa com várias secções, estendendo-se ainda à apresentação de publicações e plataformas de fotografia, a par de uma agenda paralela de conversas.